Buco in sanità, “Decaro scappa dal Consiglio Regionale”

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BUCO IN SANITÀ, CERA: “DECARO SCAPPA DAL CONSIGLIO REGIONALE PERCHÉ NON HA IL CORAGGIO DI DIRE AI PUGLIESI CHE VUOLE FAR PAGARE A LORO IL DISASTRO DELLA SINISTRA”

BARI, 9 aprile 2026

“Se davvero Decaro pensa di affrontare il buco della sanità pugliese evitando il passaggio in Consiglio regionale, allora la verità è una sola: non ha il coraggio di metterci la faccia davanti ai pugliesi”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, intervenendo sulle indiscrezioni relative ai conti della sanità pugliese e all’ipotesi di commissariamento che consentirebbe al presidente della Regione di disporre l’aumento dell’Irpef senza sottoporre il provvedimento al vaglio del Consiglio.

“Qui non siamo davanti a una pratica tecnica ma a un fallimento politico clamoroso che qualcuno vorrebbe scaricare sulle tasche dei cittadini, provando pure a evitare il voto dell’Aula. È questo il punto. Perché se ci sono da imporre nuovi sacrifici a famiglie, lavoratori e imprese, allora bisogna avere il coraggio di venire in Consiglio regionale, spiegare tutto e assumersi la responsabilità di guardare i pugliesi negli occhi”.

Il copione è sempre lo stesso: prima anni di cattiva gestione, poi il buco nei conti, poi il tentativo di far passare tutto come inevitabile, mette in evidenza Cera.

“No – ribatte -. Non è inevitabile. È il risultato di scelte sbagliate, ritardi, sprechi e incapacità politica. E oggi non possono essere i pugliesi a pagare il prezzo dei loro errori”.

Evitare il Consiglio regionale sarebbe un atto gravissimo sul piano politico e democratico: “Significherebbe – argomenta il consigliere – usare il paravento del commissariamento e degli atti tecnici per coprire una verità semplice: non vogliono assumersi la responsabilità pubblica di aumentare le tasse. Vogliono colpire i cittadini senza passare dalla sede della rappresentanza democratica”.

“Chi governa la Regione ha il dovere di dire la verità fino in fondo: come si è arrivati a questo punto, chi ha sbagliato, chi non ha controllato, chi ha permesso che la sanità pugliese precipitasse in questa situazione. Il resto sono solo giochi di palazzo fatti sulla pelle dei pugliesi”.

Cera lo afferma con chiarezza: “Le tasse ai pugliesi non si decidono di nascosto. Se Decaro ritiene di dover chiedere sacrifici ai cittadini, venga in Aula e si assuma fino in fondo la responsabilità politica del suo atto. Se invece pensa di saltare il Consiglio regionale, allora dovrà rispondere del fatto di aver scelto la strada della fuga”.

E annuncia: “Su questo non faremo sconti a nessuno. Perché quando la sinistra fallisce, non può pensare di far pagare il conto ai pugliesi e, in più, pretendere il silenzio. I cittadini meritano verità, trasparenza e rispetto. Non trucchetti per salvarsi la faccia”, conclude Cera.