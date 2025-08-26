Bruciata vasca di accumulo per l'irrigazione a Zapponeta. Il sindaco: "Attentato alla comunità"

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Severa denuncia da parte del primo cittadino di Zapponeta Vincenzo Riontino, il quale si è recato nella zona in cui risiedeva la vasca di accumulo delle acque, totalmente bruciata, utile per l’irrigazione dei campi; la stessa sarebbe stata presentata anche al Consorzio di Bonifica nei primi di Settembre.

L’incendio è stato sicuramente intenzionale, poiché nell’intera zona non vi sono tracce di fuoco appiccato: “Sicuramente è stato un atto di matrice politica, ma questi criminali non capiscono che in questo modo arrecano un danno all’economia della città stessa”.

Il sindaco promette la sistemazione dell’impianto in tempi brevi e invita a diffondere pace e solidarietà tra coloro che vivono nella stessa comunità.