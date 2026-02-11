Bridgerton 4, quando escono gli ultimi quattro episodi su Netflix? Data e orario seconda parte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bridgerton 4 entra nella sua fase decisiva e i fan possono finalmente segnare una data precisa sul calendario. La quarta stagione della serie di punta di Netflix, disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, ha riportato al centro della scena la famiglia più osservata dell’alta società londinese.

Stavolta i riflettori sono puntati su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, alle prese con un amore complesso e socialmente scomodo.

Bridgerton Star Luke Thompson Reacts To Everyone's Big Question About Season 4 https://t.co/HUoe11Ioka — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) February 11, 2026

Dopo il debutto della prima parte il 29 gennaio, che ha acceso il dibattito tra romanticismo e tensioni sociali, l’attenzione si sposta ora sugli ultimi quattro episodi. Di seguito, la data di uscita della seconda parte, le anticipazioni e cosa aspettarsi dal gran finale.

Quando escono gli ultimi quattro episodi di Bridgerton 4

La seconda parte di Bridgerton 4 sarà disponibile su Netflix dal 26 febbraio 2026, con pubblicazione fissata alle ore 09:00 in Italia. Gli ultimi quattro episodi, dal quinto all’ottavo, completeranno la stagione, secondo una strategia ormai consolidata dalla piattaforma che divide le nuove stagioni in due tranche per mantenere alta l’attenzione del pubblico e prolungare il dibattito online.

La prima metà della stagione ha lasciato in sospeso diversi interrogativi, soprattutto sul piano sentimentale. L’attesa si concentra ora su come verranno risolti i conflitti emersi nei primi episodi e su quali conseguenze avranno le scelte dei protagonisti, in particolare quelle di Benedict.

Anticipazioni seconda parte: cosa succede tra Benedict e Sophie

La trama di Bridgerton 4 ruota attorno al rapporto tra Benedict e Sophie, la misteriosa Dama d’argento interpretata da Yerin Ha. Dopo anni raccontato come artista bohémien e libertino, personaggio apertamente pansessuale come confermato dalla showrunner Jess Brownell, Benedict affronta un sentimento che lo costringe a rivedere le proprie priorità.

Quando prende coscienza di essere innamorato di Sophie, si scontra con la rigidità delle convenzioni sociali. L’appartenenza di Sophie a un contesto sociale distante dagli standard dell’alta nobiltà complica qualsiasi prospettiva di unione ufficiale, esponendo la coppia al giudizio dell’élite londinese.

La proposta che Benedict le rivolge, ovvero diventare la sua amante, incrina però il loro legame. Sophie rifiuta e fugge, lasciando il loro rapporto sospeso.

La seconda parte della stagione sarà determinante per comprendere se Benedict sarà disposto a mettere in discussione il proprio status pur di difendere il sentimento che prova. Stando alle anticipazioni degli ultimi quattro episodi, il percorso di Sophie potrebbe riservare rivelazioni inattese, capaci di modificare gli equilibri e di incidere sulle dinamiche familiari.

Trailer, lutto e ritorni: cosa aspettarsi dal finale di Bridgerton 4

Il trailer diffuso da Netflix anticipa qualcosa sulla seconda parte di Bridgerton attesa per il 26 febbraio in Italia. Alcune sequenze mostrano momenti di vicinanza, segno che la relazione tra Benedict e Sophie non è affatto conclusa e che il confronto tra i due sarà inevitabile.

Accanto alla storia principale, tornano anche Anthony e Kate con il loro primogenito, a conferma della continuità narrativa che lega le varie stagioni. La famiglia Bridgerton resta il perno del racconto, mentre nuove ombre si allungano sulla trama.

In una scena del trailer degli ultimi quattro episodi, Violet Bridgerton appare vestita di nero, dettaglio che lascia intuire un lutto importante. Restano aperti gli interrogativi sul destino dei protagonisti e sulle conseguenze che un evento del genere potrebbe avere sull’intero equilibrio familiare.