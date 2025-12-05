Branko, oroscopo settimana 5-12 dicembre 2025: Pesci instabili e sensibili come non mai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di Branko dice che la settimana 5-12 dicembre è farcita di un certo intreccio di movimenti planetari che invita ciascuno di voi a trovare un ritmo più consapevole. Le dinamiche familiari, il lavoro, i sentimenti e i progetti personali scorrono su binari diversi ma complementari, mentre la Luna e i transiti principali vi aiutano a comprendere dove concentrare energia e coraggio. È un periodo che prepara alle festività, ma anche un passaggio utile per aggiustare ciò che sente il bisogno di essere rimesso in ordine.

Oroscopo settimanale 5-12 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questi giorni il tema familiare può diventare terreno delicato, soprattutto perché le incombenze aumentano e dovete gestire più fronti contemporaneamente. La Luna del fine settimana accentua la sensazione di essere sempre voi quelli che tengono insieme i pezzi, ma la vitalità non vi manca e riuscirete a portare a termine ogni compito con un’efficienza che sorprenderà anche voi stessi. Giovedì 11, grazie all’ultimo quarto di Luna in Vergine e al favore di Mercurio, sentirete che qualcosa si scioglie dentro e attorno a voi, come se un vento più caldo riuscisse finalmente a smuovere ciò che era congelato da tempo. È il momento ideale per programmare un viaggio invernale con chi amate o con gli amici più fidati, un regalo che vi farà bene al cuore.

Toro – La settimana parte con un senso di corsa continua: imprevisti, questioni domestiche da sistemare, ritardi che non avevate previsto. Il mix tra Mercurio e Urano retrogrado vi costringe a rivedere i piani più volte, come se ogni passo richiedesse pazienza supplementare. Nonostante questo, ciò che state portando avanti comincia a trovare un suo posto: nel fine settimana la Luna riporta armonia e comprensione tra voi e chi vi vuole bene. Giovedì 11 porta una ventata liberatoria: Mercurio lascia lo Scorpione e il cielo si alleggerisce, creando spazio per chiarimenti, scambi calorosi e scelte più limpide. L’amore torna a chiedere il suo posto e voi sarete pronti a concederglielo. Pesci, un sentimento che supera tutto. Capricorno, una coppia che costruisce e resiste.

Gemelli – Il finale dell’anno si tinge di colori intensi: una scia di energia prende forma nel Sagittario, segno che vi provoca e vi intriga allo stesso tempo. Sole, Marte e Venere sono già lì, e giovedì 11 arriva anche Mercurio, proprio mentre la Luna si muove nell’area della famiglia. Questo accumulo di stimoli può rendervi più nervosi del solito, pronti a reagire in fretta alle pressioni esterne. La soluzione migliore è cambiare aria, allontanarvi dalle abitudini che vi risucchiano energia, respirare un contesto diverso e più aperto. Sarà un modo efficace per riprendere il vostro equilibrio naturale e ritrovare entusiasmo. Scorpione, se la scintilla parte non si spegne più. Leone, passione e vitalità a vostro servizio.

Cancro – Guardando indietro, l’anno vi ha offerto molto più di quanto temevate: avete amato, lavorato, costruito, sperimentato. Ora resta da completare qualche passaggio professionale, perché il cielo sostiene il vostro impegno e vi permette di ottenere risultati concreti prima della pausa natalizia. Giovedì 11, con Mercurio favorevole, si aprono spiragli importanti: trattative che riprendono vigore, autorizzazioni che si sbloccano, situazioni ferme che ripartono. Dedicate parte della settimana all’amore, così da creare un contrappeso dolce allo sforzo richiesto dal lavoro. Ariete, una sfida che potete vincere insieme. Vergine, un’intesa che la Luna amplifica.

Branko e l’oroscopo della settimana fino al 12 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – Dicembre sembra voler imitare l’estate: calore, emozioni, sensazioni accese. La vostra vita affettiva è al centro della scena grazie all’energia del Sagittario, dove già si trovano Sole, Marte e Venere. Giovedì 11 il quadro si completa con l’arrivo di Mercurio, che risveglia nel profondo una parte di voi che ha voglia di sentirsi giovane, leggera, entusiasta.

È un periodo decisivo per chi attende un cambiamento nel cuore: ciò che gettate adesso diventa solido nel tempo. Gli artisti e i creativi vivono un momento brillante, con idee che scorrono rapide e possibilità concrete di emergere. Gemelli, un amore che mantiene freschezza. Bilancia, eleganza e sintonia istintiva.

Vergine – In questo mese siete più sensibili alle dinamiche familiari, che rischiano di sovraccaricarvi di responsabilità e tensione. Alcuni pianeti alimentano l’ansia, mettendo in dubbio ciò che solitamente fate con naturale sicurezza. Prima del passaggio di Mercurio in Sagittario, giovedì 11, sarebbe utile spiegare con calma ai vostri cari che state vivendo una fase delicata e che avete bisogno di supporto più che di ulteriori richieste. Una comunicazione chiara alleggerirà la pressione e vi permetterà di ritrovare un punto di forza interno. Capricorno, una presenza solida e affidabile. Cancro, un porto sicuro per il cuore.

Bilancia – Il vostro stato d’animo oscilla, e la Luna non facilita la stabilità emotiva: è nervosa e sfuggente durante il fine settimana e torna inquieta all’ultimo quarto dell’11. Nonostante questo, il resto del cielo lavora in vostro favore: relazioni, lavoro e progetti trovano terreno fertile, ma è il morale che va nutrito e sostenuto. Giovedì Mercurio entra in Sagittario e vi dà una spinta concreta negli affari: contratti, trattative, accordi da chiudere prima delle festività sono particolarmente favoriti. Non lasciatevi frenare da un’ombra momentanea.

Scorpione – La Luna del fine settimana, vicina a Giove, accende il desiderio di avventura, di intensità, di emozioni profonde. È una settimana che invita a dare priorità al cuore, a risolvere eventuali nodi emotivi prima che la mente torni a occuparsi dei temi materiali. Giovedì 11, con Mercurio in Sagittario, l’attenzione si sposta infatti su questioni economiche e professionali e potreste rischiare di diventare troppo severi o concentrati solo sul rendimento. Lasciate spazio anche alla leggerezza. L’ultimo quarto di Luna porta incontri, scambi utili, conoscenze che avranno un ruolo importante in futuro.

Previsioni astrologiche settimana 5-12 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È la vostra fase migliore, quella in cui vi sentite pronti a scoccare la freccia. Il cielo vi sostiene in pieno: Sole, Venere e Marte sono già nel vostro segno e giovedì 11 arriva anche Mercurio. Nello stesso giorno la Luna all’ultimo quarto mette un pizzico di tensione, ma si tratta di un impulso positivo, che vi rende più concentrati, rapidi e determinati. È il momento di definire strategie, sistemare i dettagli e poi aprirvi verso nuove opportunità. I rapporti con i figli portano soddisfazioni, mentre l’amore vibra in modo intenso e appagante.

Capricorno – Il segno alle vostre spalle si affolla di pianeti e giovedì 11 anche Mercurio entra in quella zona del cielo, creando un movimento interno che vi spinge a riflettere più del solito. Potreste sentirvi chiusi, selettivi, attenti a proteggere ciò che avete costruito; ed è un processo utile, perché prepara al cambio di passo che vivrà il vostro segno con la stagione del compleanno. Usate questi giorni per eliminare ciò che non serve, migliorare ciò che può diventare stabile, chiarire le vostre reali aspirazioni. La Luna all’ultimo quarto vi sostiene e vi dà la conferma che le scelte fatte con calma vi porteranno avanti.

Incontro sì: Toro, stabilità e concretezza. Gemelli, un soffio di leggerezza che vi fa bene.

Acquario – Il cielo sembra fatto su misura per voi: vivace, ricco di opportunità, aperto al nuovo. Con l’arrivo di Mercurio in Sagittario il 11, si forma un quartetto di pianeti che sostiene il lavoro di squadra, le relazioni sociali, la creatività condivisa. L’unico rischio è lasciarvi guidare da un impulso distruttivo che vi spinge a smontare ciò che avete faticosamente costruito. Mantenete equilibrio e continuate a coltivare i vostri legami: possono portarvi lontano. Anche in amore è un buon momento, purché non cediate alla tentazione di rompere senza motivo.

Pesci – Le energie ardenti che arrivano dal Sagittario possono rendervi instabili e più sensibili del solito. È una settimana in cui potete sentirvi agitati, come se le onde interne fossero più alte. L’ultimo quarto di Luna dell’11 amplifica questa impressione, ma si tratta di un passaggio breve. Vi sarà utile sospendere le decisioni radicali, evitare scelte affrettate e lasciarvi trasportare da ciò che sentite, senza paura. La vostra capacità di adattamento vi aiuterà a ritrovare rapidamente serenità. Uno spazio spirituale, un rito personale o un momento di quiete saranno la vostra ancora.