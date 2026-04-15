Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BRANCO DI LUPI DEVASTA GREGGE IN AGRO DI FOGGIA, VIA SAN SEVERO. DECINE DI PECORE SBRANATE E TRE CANI UCCISI. GLI AGRICOLTORI: “SIAMO SOLI, SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI”

Foggia, 15 aprile 2026 – Ennesimo, gravissimo attacco da lupi nelle campagne di Foggia, in via San Severo. Questa mattina alcuni pastori hanno rinvenuto una scena straziante: decine di pecore sbranate e uccise durante la notte da un branco di lupi. Nell’attacco hanno perso la vita anche tre cani da guardiania, sbranati mentre tentavano di difendere il gregge.

A lanciare l’allarme è il Sig. Alfredo, allevatore della zona, che si fa portavoce del grido di dolore di tutti gli agricoltori e pastori del territorio: “Siamo soli, servono interventi immediati”.

La situazione è ormai insostenibile. Gli attacchi da fauna selvatica, in particolare da lupi, si sono intensificati negli ultimi mesi nell’agro foggiano, mettendo in ginocchio decine di aziende zootecniche. I sistemi di prevenzione attualmente a disposizione si dimostrano insufficienti di fronte a branchi sempre più numerosi e aggressivi.

Con questo comunicato, gli agricoltori e i pastori della zona di Foggia chiedono con forza:

Interventi immediati di controllo della fauna selvatica da parte degli enti preposti, a tutela delle attività produttive e della sicurezza nelle campagne. Procedure di risarcimento danni rapide e certe, che coprano il valore reale degli animali uccisi, inclusi i cani da lavoro, e il mancato reddito. Un tavolo di crisi urgente con Prefettura, Regione Puglia, Provincia di Foggia, ASL veterinaria e associazioni di categoria per definire un piano straordinario di protezione delle aziende zootecniche. Contributi concreti per la messa in sicurezza delle aziende: recinzioni elettrificate, sistemi di dissuasione e supporto all’acquisto di cani da guardiania.

Non possiamo più parlare di “episodi sporadici”. Siamo di fronte a un’emergenza economica e sociale che sta svuotando le campagne. Senza pastori e senza agricoltori, non c’è tutela del territorio.

Si allegano al presente comunicato le immagini documentate questa mattina dai pastori, a testimonianza della gravità dell’accaduto. Si è rivolto alla mia persona il Sig. Alfredo, vittima dei lupi.

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Manfredonia