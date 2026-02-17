Hotel Harry Potter in Germania 2026: prezzi, esperienza e come raggiungerlo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2026 è prevista l’apertura in Germania del primo hotel ufficiale dedicato all’universo di Harry Potter, un progetto immersivo all’interno del LEGOLAND Deutschland Resort di Günzburg. Questo nuovo complesso a tema unisce la fantasia del magico mondo di Hogwarts con la creatività dei celebri mattoncini LEGO, offrendo camere completamente tematizzate sulle quattro case della scuola di magia e ambientazioni ispirate ai simboli più amati della saga.

L’esperienza promette di essere unica per gli appassionati di tutte le età, con la possibilità di soggiornare in stanze che richiamano i luoghi iconici dei libri e dei film, tra decorazioni, arredi e dettagli studiati per far sentire gli ospiti come veri studenti del mondo magico.

Dettagli su prezzi hotel Harry Potter e ingresso all’area tematica

Secondo le prime informazioni disponibili, l’ingresso all’area tematica dell’hotel Harry Potter sarà stimato tra 45 e 65 euro a persona, anche se i prezzi ufficiali definitivi saranno comunicati più vicino all’apertura della struttura.

Questa fascia di prezzo si riferisce all’accesso all’esperienza immersiva dedicata alla magica ambientazione, che fa parte del LEGOLAND Deutschland Resort, un parco ampio e apprezzato da famiglie e fan di tutte le età. L’hotel a tema rappresenterà un’occasione per combinare un soggiorno a tema con la visita alle attrazioni del resort, creando un’esperienza più ampia e coinvolgente.

La presenza di un ingresso dedicato, con costi variabili nella fase di lancio, indica che il soggiorno potrebbe non limitarsi alla sola camera, ma comprendere anche i servizi dell’area tematizzata, eventi dedicati e spazi dove rivivere le atmosfere della saga di J.K. Rowling.

Hotel Harry Potter Germania: esperienza immersiva per famiglie

L’hotel sarà parte di una nuova area a tema realizzata in collaborazione tra Warner Bros e Merlin Entertainments, progettata per offrire un’esperienza completa anche fuori dalle mura della scuola di magia. Le camere saranno ispirate a Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso, con arredi e dettagli che richiamano elementi classici della saga.

Questa struttura punta a diventare una delle destinazioni più affascinanti per i fan di Harry Potter in Europa, mescolando elementi ludici e ambientazioni riconoscibili dai libri e dai film. L’idea è che non si tratti semplicemente di un luogo dove dormire, ma di un’esperienza tematica in cui ogni dettaglio – dal design delle stanze alle atmosfere – richiami il mondo magico.

Come raggiungere l’hotel a tema Harry Potter

Günzburg, la città bavarese che ospita il LEGOLAND Deutschland Resort e il nuovo hotel Harry Potter, è facilmente raggiungibile dal Nord Italia. In treno, il viaggio da Milano richiede circa 6-7 ore, con cambi a Zurigo o Stoccarda, mentre da Verona il tempo di percorrenza è di circa 5-6 ore.

Per chi preferisce l’auto, è possibile raggiungere Günzburg in circa 5 ore di guida seguendo le principali autostrade attraverso Svizzera o Brennero e Austria prima di entrare in Germania. La relativa vicinanza rende questa destinazione interessante anche per visite di un weekend o soggiorni più lunghi, combinando l’esperienza dell’hotel tematico con il resto delle attrazioni del LEGOLAND Resort.

Altre esperienze Harry Potter per chi non può aspettare

Per chi non può attendere l’apertura dell’hotel ufficiale nel 2026, esistono già esperienze potteriane in diverse località d’Europa. A Londra, ad esempio, diverse proposte di tour e soggiorni includono visite agli Warner Bros Studios “The Making of Harry Potter” o itinerari nelle location che hanno ispirato la saga.

In Italia, alcune strutture propongono camere e suite a tema ispirate a Hogwarts e al mondo magico, pensate per chi desidera vivere un’esperienza immersiva senza dover viaggiare all’estero. Queste soluzioni, seppur diverse da un resort ufficiale, offrono opportunità alternative per appassionati del celebre mago e della sua scuola di magia.

In conclusione, l’hotel Harry Potter che aprirà in Germania nel 2026 rappresenta un’offerta innovativa per il turismo tematico, con prezzi di ingresso stimati tra 45 e 65 euro e un’esperienza pensata per fan, famiglie e viaggiatori in cerca di magia e fantasia.