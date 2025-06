Borgo Talent 2025: torna con l’ottava edizione a Borgo Celano dal 25 al 27 luglio. Ecco la giuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo Talent, evento di punta dell’estate di Borgo Celano, nasce nel 2017. Ideato e condotto da Luigi Mossuto, giunge alla sua ottava edizione

Per l’ottavo anno, dal 25 al 27 luglio, nella cornice di Borgo Celano in Piazza degli artisti e in streaming su TV Gargano, torna Borgo Talent -Il Talent del Gargano, fondato e condotto da Luigi Mossuto. Resa nota la giuria di quest’anno: alla presidenza per tutte e tre le serate ci sarà Angelo De Maio ; quindici, invece, i giurati che si alterneranno durante le tre serate del festival garganico.

Borgo Talent, evento di punta dell’estate di Borgo Celano, nasce nel 2017. Ideato e condotto da Luigi Mossuto, promosso dalla Pro Loco di Borgo Celano giunge alla sua ottava edizione. Ventiquattro i concorrenti provenienti da 4 regioni italine, tra cantautori, interpreti,kids e vip nostrani che si esibiranno per aggiudicarsi la vittoria di Borgo Talent 2025. Appuntamento unico nel suo genere, anche per quest’anno ritroveremo, alla sua settima edizione come direttore artistico, Silvio Nardella e, per il terzo anno consecutivo, alla direzione del coordinamento staff ci sarà Celeste Solimando.

I giudici della giuria saranno i seguenti:

PRIMA SERATA- Venerdì 25 luglio

–Angelo De Maio: Cantautore e Produttore musicale è il Presidente di giura di quest’anno, alla sua seconda edizione;

–Giuseppe Luigi Iannetti: showman televisivo pugliese, alla sua quinta edizione;

–Michele Centola: Ingegnere, alla sua terza edizione.

–Lucia La Riccia: Direttore servizi finanziari e vicesegretario comunale, alla sua seconda edizione;

– Claudio Bonfitto: direttore scuola musicale Santa Cecilia, alla sua seconda edizione;

-Gina Palmieri: Insegnante di canto e cantautrici,alla sua prima edizione;

-Michele Longo: Consulente fiscale e del lavoro,Presidente prov.le di ASNALI, alla sua prima edizione

–Carlo Messinese: Cantautore alla sua prima edizione;

-Angela Coco: Insegnante alla sua prima edizione;

-Mattea Dragano: Imprenditrice e giornalista alla sua prima edizione

SECONDA SERATA- Sabato 26 luglio

–Angelo De Maio: Cantautore e Produttore musicale è il Presidente di giura di quest’anno, alla sua seconda edizione;

–Giuseppe Luigi Iannetti: showman televisivo pugliese, alla sua quinta edizione;

–Michele Centola: Ingegnere, alla sua terza edizione.

–Lucia La Riccia: Direttore servizi finanziari e vicesegretario comunale, alla sua seconda edizione;

– Claudio Bonfitto: direttore scuola musicale Santa Cecilia, alla sua seconda edizione;

-Gina Palmieri: Insegnante di canto e cantautrici,alla sua prima edizione;

-Michele Longo: Consulente fiscale e del lavoro,Presidente prov.le di ASNALI, alla sua prima edizione

–Carmineantonio Tenace: Direttore British School alla sua quarta edizione;

-Claudia Mucatiello: Vocal coach e insegnante di recitazione alla sua prima edizione;

-Nicola Tricarico: Medico alla sua prima edizione

TERZA SERATA- Domenica 27 luglio

–Angelo De Maio: Cantautore e Produttore musicale è il Presidente di giura di quest’anno, alla sua seconda edizione;

–Giuseppe Luigi Iannetti: showman televisivo pugliese, alla sua quinta edizione;

–Michele Centola: Ingegnere, alla sua terza edizione.

–Lucia La Riccia: Direttore servizi finanziari e vicesegretario comunale, alla sua seconda edizione;

– Claudio Bonfitto: direttore scuola musicale Santa Cecilia, alla sua seconda edizione;

-Gina Palmieri: Insegnante di canto e cantautrici,alla sua prima edizione;

-Michele Longo: Consulente fiscale e del lavoro,Presidente prov.le di ASNALI, alla sua prima edizione

–Alessio Irlante: Conduttore Radio Master alla sua prima edizione;

-Luciano Matromauro: Imprenditore alla sua prima edizione;

-Massimiliano Nardella: Direttore Foggiatoday alla terza edizione

Borgo Talent- staff ufficiale