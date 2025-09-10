[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo Mezzanone, alla festa della Madonna del grano ospiti Uccio De Santis e la tribute band degli 883

L’estate di Capitanata si chiude con una serata speciale, domenica 14 settembre 2025 a partire dalle 20.30 a Borgo Mezzanone (FG) ci sarà la festa di Santa Maria del grano.

La festa sarà presentata dall’artista e animatore foggiano Filippo Mendolicchio, il programma prevede il concerto del gruppo “La radio a 1000 Max”, tribute band degli 883 e di Max Pezzali, che proporrà le canzoni più belle del mitico gruppo anni 90′ tornato in auge anche grazie alla serie tv “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” prodotta da Sky.

A seguire lo spettacolo di Uccio De Santis, attore, comico e cabarettista, noto per aver dato vita alla fortunatissima serie Mudù, giunta alla sua undicesima stagione, e che dopo i successi di TeleNorba è recentemente approdata a Rai Play.

A chiudere la serata ci sarà un DJ Set con Paolo Mascolo e Alex Caso che con la loro selezione di musica dance faranno ballare i più giovani fino a tardi. Durante gli spettacoli verranno distribuiti gadget ai partecipanti e ci sarà a disposizione un’area street food.

La festa è organizzata dall’agenzia Bella Vita Eventi di Nicola Talienti, dalla Parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo di Borgo Mezzanone, dalla Pro Loco di Borgo Mezzanone e dalla Confraternita Misericordia di Borgo Mezzanone, l’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Manfredonia. La festa è parte della campagna “I’m Borgo Mezzanone”, lanciata nei giorni scorsi con l’obiettivo di restituire dignità e verità alla narrazione su Borgo Mezzanone, troppo spesso ridotta a stereotipi ingiusti e stigmatizzanti.

