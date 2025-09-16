Vieste

Borgo in Bianco a Vieste: stand food ed info utili

Redazione16 Settembre 2025
Il centro storico di Vieste si prepara a trasformarsi in un grande percorso di gusto: calici di vino, piatti tipici, musica e animazione tra i vicoli, fino al grande show finale in Piazzetta Petrone.

Nella mappa ufficiale troverai tutte le postazioni:

👉🏻 vini bianchi e bollicine

👉🏻 food & ristorazione

👉🏻 musica e intrattenimento

In più, i ristoranti del borgo proporranno piatti speciali creati per l’occasione, che potrai assaggiare al costo di 5€ ciascuno.

SALVA IL POST, SCEGLI IL TUO PERCORSO E VIVI BORGO IN BIANCO

👉 Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it o nei punti vendita autorizzati.

🎟️ Snai Caffè – Corso Lorenzo Fazzini, 17/19.

🎟️ Bar Garibaldi – Piazza Giuseppe Garibaldi.

🎟️ Tirovino Food & Wine – Piazza Vittorio Emanuele II, 24.

🎟️ Gargano Carburanti – Lungomare Cristoforo Colombo, 91 bis.

🎟️ Fresh Apulian Place – Piazza Kennedy.

🎟️ Il Ritrovo – Corso Lorenzo Fazzini, 49.

