Borgo in Bianco a Vieste: stand food ed info utili
Il centro storico di Vieste si prepara a trasformarsi in un grande percorso di gusto: calici di vino, piatti tipici, musica e animazione tra i vicoli, fino al grande show finale in Piazzetta Petrone.
Nella mappa ufficiale troverai tutte le postazioni:
vini bianchi e bollicine
food & ristorazione
musica e intrattenimento
In più, i ristoranti del borgo proporranno piatti speciali creati per l’occasione, che potrai assaggiare al costo di 5€ ciascuno.
SALVA IL POST, SCEGLI IL TUO PERCORSO E VIVI BORGO IN BIANCO
Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it o nei punti vendita autorizzati.
Snai Caffè – Corso Lorenzo Fazzini, 17/19.
Bar Garibaldi – Piazza Giuseppe Garibaldi.
Tirovino Food & Wine – Piazza Vittorio Emanuele II, 24.
Gargano Carburanti – Lungomare Cristoforo Colombo, 91 bis.
Fresh Apulian Place – Piazza Kennedy.
Il Ritrovo – Corso Lorenzo Fazzini, 49.