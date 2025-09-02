[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Borgo in Bianco” a Vieste: l’eleganza del vino bianco incontra il fascino senza tempo del centro storico

20 settembre ore 19 – Centro storico di Vieste

Una dama in abito chiaro attraversa i vicoli antichi di Vieste: è l’estate che non vuole andare via, che torna a splendere in un evento elegante e autentico, mentre nell’aria si diffonde il profumo delicato dell’uva matura. “Borgo in Bianco” è il nuovo appuntamento voluto dall’Amministrazione Comunale, dall’assessore al turismo Graziamaria Starace e dall’assessore al commercio Gaetano Desimio, in collaborazione con AIS Foggia, Mebimport e l’Associazione Commercianti del Centro Storico, per celebrare le eccellenze enologiche tra luci soffuse, musica e degustazioni di vini bianchi e bollicine.

Un’esperienza raffinata tra arte, gusto e tradizione, per prolungare l’incanto dell’estate viestana.

“Con Borgo in Bianco vogliamo lanciare un messaggio preciso: a Vieste, la bellezza e l’accoglienza non hanno stagioni. Il nostro centro storico, con la sua storia millenaria e le sue attività, è vivo e pronto a stupire anche a settembre. È un invito a prolungare l’estate e riscoprire il gusto dell’autenticità”, dichiara l’assessore Graziamaria Starace.

“La scelta del vino bianco – fresco, vivace, raffinato – è un richiamo simbolico a quella luce che Vieste custodisce anche quando le giornate iniziano ad accorciarsi: commenta l’assessore Gaetano Desimio. Ogni calice sarà un omaggio alla terra e al mare, un’occasione per assaporare etichette selezionate da esperti sommelier, in un connubio perfetto tra gusto e bellezza”.

Durante la serata, il pubblico potrà perdersi tra angoli musicali, performance artistiche, stand gastronomici, il tutto immerso nella magia di un borgo che continua a essere il cuore pulsante della città.

Vieste vi aspetta in abito bianco, con un calice in mano e il cuore aperto alla meraviglia.

Perché l’estate, qui, non finisce mai..