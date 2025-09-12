Vieste
Borgo in Bianco a Vieste, degustazione extra se rispetti il dress code bianco
Borgo in Bianco – 20 settembre 2025 | Vieste
Il centro storico di Vieste si trasforma in un elegante salotto a cielo aperto: calici di vino bianco e bollicine, piatti tipici, musica itinerante e convivialità.
Ticket unico: 15€
Include:
4 degustazioni di vino
Sacca porta calice
Una degustazione extra in omaggio se rispetti il dress code bianco
Acquista il tuo ticket su www.borgoinbiancovieste.it