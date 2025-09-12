Vieste

Borgo in Bianco a Vieste, degustazione extra se rispetti il dress code bianco

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo in Bianco a Vieste, degustazione extra se rispetti il dress code bianco

Borgo in Bianco – 20 settembre 2025 | Vieste

Il centro storico di Vieste si trasforma in un elegante salotto a cielo aperto: calici di vino bianco e bollicine, piatti tipici, musica itinerante e convivialità.

🎟 Ticket unico: 15€

Include:
✅ 4 degustazioni di vino
✅ Sacca porta calice
✅ Una degustazione extra in omaggio se rispetti il dress code bianco

👉 Acquista il tuo ticket su www.borgoinbiancovieste.it

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]