[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo in Bianco a Vieste con i Dune Buggy Street Band

Borgo in Bianco è anche ritmo, energia e divertimento!

Il 20 settembre le strade del centro storico si accenderanno con la musica travolgente dei Dune Buggy Street Band, che accompagneranno i brindisi e i sorrisi in un’atmosfera di pura festa itinerante.

Perché Borgo in Bianco è un’esperienza che unisce gusto, convivialità e spettacolo.

Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it o nei punti vendita autorizzati.