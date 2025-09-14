Eventi CapitanataVieste

Borgo in Bianco a Vieste: come acquistare i biglietti

Redazione14 Settembre 2025
Vuoi vivere l’esperienza di Borgo in Bianco?

Il tuo ticket è già disponibile online su www.borgoinbiancovieste.it oppure nei punti vendita autorizzati.

📍Snai Caffè – Corso Lorenzo Fazzini, 17/19

📍Bar Garibaldi – Piazza Giuseppe Garibaldi

📍Tirovino Food & Wine – Piazza Vittorio Emanuele II, 24

📍Gargano Carburanti – Lungomare Cristoforo Colombo, 91 bis

📍Fresh Apulian Place – Piazza Kennedy

📍Il Ritrovo – Corso Lorenzo Fazzini, 49

Assicurati subito il tuo calice, il 20 settembre i vicoli di Vieste ti aspettano

