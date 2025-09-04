Vieste

Borgo in Bianco a Vieste, acquista il tuo ticket

Redazione4 Settembre 2025
Borgo in Bianco a Vieste, acquista il tuo ticket

Il 20 settembre Vieste ti aspetta per un’esperienza unica tra vino, food e musica.

👉 Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it e avrai:

• 4 degustazioni di vini bianchi e/o bollicine selezionati dai nostri Sommelier

• Sacca porta calice con calice ufficiale

E se rispetti il dress code bianco, riceverai una degustazione extra in omaggio.

I calici sono pronti, manchi solo tu.

