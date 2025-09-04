Vieste
Borgo in Bianco a Vieste, acquista il tuo ticket
Il 20 settembre Vieste ti aspetta per un’esperienza unica tra vino, food e musica.
Acquista il tuo ticket a 15€ su www.borgoinbiancovieste.it e avrai:
• 4 degustazioni di vini bianchi e/o bollicine selezionati dai nostri Sommelier
• Sacca porta calice con calice ufficiale
E se rispetti il dress code bianco, riceverai una degustazione extra in omaggio.
I calici sono pronti, manchi solo tu.