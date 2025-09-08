Eventi CapitanataVieste
Borgo in Bianco a Vieste: acquista il tuo ticket!
Vuoi vivere l’esperienza di Borgo in Bianco?
Il tuo ticket è già disponibile online su www.borgoinbiancovieste.it oppure nei punti vendita autorizzati.
Snai Caffè – Corso Lorenzo Fazzini, 17/19
Bar Garibaldi – Piazza Giuseppe Garibaldi
Tirovino Food & Wine – Piazza Vittorio Emanuele II, 24
Gargano Carburanti – Lungomare Cristoforo Colombo, 91 bis
Fresh Apulian Place – Piazza Kennedy
Il Ritrovo – Corso Lorenzo Fazzini, 49
Assicurati subito il tuo calice, il 20 settembre i vicoli di Vieste ti aspettano