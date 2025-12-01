Blitz Tucson Angel Manfredonia ad Apricena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BLITZ TUCSON AD APRICENA!

Gara intensa e combattuta nell’ottava giornata di andata tra Fortitudo Basket Apricena e Tucson Angel Manfredonia, che porta a casa un prezioso successo esterno per 74-77.

La partita parte subito sul filo dell’equilibrio. L’Angel tenta il primo allungo, ma i padroni di casa rispondono con la mano calda di Deletteriis e Carriera chiudendo il primo periodo avanti 25-23.

Nel secondo quarto la Tucson prova ad allungare: i lunghi sipontini dominano l’area e realizzano 20 dei 23 punti del periodo. Dietro però la difesa non è ancora perfetta e Apricena continua a colpire con grande precisione dalla distanza. A metà gara il punteggio è 46-44 per gli ospiti.

Il terzo periodo si apre con la solita partenza soft dei doniani . Sotto canestro si sbaglia troppo e il lavoro difensivo non viene premiato. Apricena è glaciale ai liberi (8 punti dalla linea su 12 totali) e resta pienamente in partita. Alla penultima sirena la Tucson conduce 56-61.

Nell’ultimo quarto i sipontini provano a chiudere i conti: buona gestione dei possessi e massimo vantaggio sul 61-68 a 6 minuti dalla fine. Apricena, però, non molla e risale fino al 71-73 grazie ai liberi. Nel finale l’Angel mantiene sangue freddo, gestisce con ordine e porta a casa la vittoria con pieno merito: 74-77.

TABELLINI

Fortitudo Apricena

Cappella 6, Mecci 11, Ferrara, Pistillo 5, Carriera 9, Tarantella, Di Lella, Deletteriis 25, Cavallo, Di Santo 5, D’Uffizi 13, Rinaldi.

Tucson Angel Manfredonia

Ba 12, Carmone, Vuovolo 9, Ciociola A., Prencipe, Marzulli 22, Grasso 18, Cassano, Trombettella, Ciociola F. 11, Stankowski 5, Bottalico.