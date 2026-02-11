Blitz antidroga a Bitonto: carabinieri in azione con droni, elicotteri e unità cinofile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



A Bitonto, nel centro storico, i carabinieri stanno conducendo un’operazione antidroga di grande impatto. L’intervento coinvolge elicotteri, droni e cani specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti. Tra le unità impiegate ci sono anche i cosiddetti “cacciatori di Puglia”, gli stessi che a Mola di Bari avevano catturato Carlo Biancofiore, latitante dallo scorso luglio.

Biancofiore era ricercato in quanto destinatario di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse a suo carico comprendono associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga e tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso.

L’operazione, condotta dai nuclei speciali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, mira a rafforzare la sicurezza nella città vecchia di Bitonto. Il sindaco Francesco Paolo Ricci, in un post sui social, ha ricordato di aver partecipato venerdì scorso al Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, richiedendo un maggiore presidio dello Stato in città, soprattutto alla luce dei recenti episodi gravi.

“Questa sera è arrivata una risposta concreta e decisa”, ha scritto il sindaco. “È un segnale chiaro nella direzione che avevamo indicato. Continuerò senza esitazioni a chiedere più sicurezza, maggiore controllo del territorio e attenzione per la nostra comunità. Ringrazio per questa operazione tempestiva il Prefetto Francesco Russo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti, la Maggiore Giovanna Bosso e il Comandante della stazione di Bitonto, Roberto Tarantino”.