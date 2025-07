[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Peschici – Blanco in giro per le vie del centro e cena in un noto locale. Il noto cantante autore di una delle canzoni dell’estate “Piangere a 90” è in vacanza sul Gargano. Nella giornata di ieri è stato avvistato scattare dei selfie in centro per poi cenare al Camavité. Sempre più vip scelgono il Gargano.