Blanca Tedeschi trionfa al Super Next Gen!🏆

La scorsa settimana Blanca Tedeschi si è aggiudicata la seconda tappa del circuito Super Next Gen, tenutosi presso il circolo SGT Sport-San Giovanni Teatino (CH), dando grande forza di prova e di gestione tecnico-tattica in tutti i match disputati.



Questo tipo di circuito prevede tre tornei di categoria per ogni macro-area in base al circolo di appartenenza (Under 18-centro sud per Blanca). Al termine della terza tappa verrà redatta una classifica per ogni macroarea: al primo classificato di ogni macro-area il Settore Tecnico della FITP assegnerà una WILD CARD nel MAIN DRAW di un torneo internazionale ITF Under 18 o di un torneo ITF $ 15.000 in Italia, mentre al secondo classificato di ogni macro-area verrà assegnata una WILD CARD nelle qualificazioni di un torneo internazionale ITF Under 18 o di un torneo ITF $ 15.000 in Italia.

Dopo le prime due tappe Blanca Tedeschi è prima nella propria macro-area, avendo centrato la finale nella prima tappa e vinto la seconda.

L’ultima tappa si terrà a giugno presso il TENNIS NJLAYA, Bari.

In virtù dei risultati di questo circuito e della prima posizione nel campionato di Serie C, si può definire questo primo trimestre del 2024 più che positivo per Blanchita.