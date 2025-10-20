Blanca 3, anticipazioni 27 ottobre 2025: Lucia torna a Genova

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La quinta puntata di Blanca 3, in onda lunedì 27 ottobre 2025 su Rai 1, promette emozioni intense e nuovi colpi di scena. La gravidanza della protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è ormai un segreto difficile da tenere nascosto. Dopo l’aggressione che l’ha costretta a fermarsi, Blanca dovrà fare i conti con un nuovo senso di responsabilità, mentre il commissariato di San Teodoro si trova alle prese con un caso inquietante che scuote la città.

Nel frattempo, un ritorno inaspettato sconvolgerà gli equilibri personali della protagonista: Lucia è di nuovo a Genova e il loro rapporto, tra affetto e segreti, sarà messo a dura prova. Ma cosa nasconde davvero la giovane? E perché Liguori sembra sempre più coinvolto nei movimenti sospetti di Domenico Falena? Scopriamolo insieme.

Blanca 3: anticipazioni del 27 ottobre 2025 – segreti, ritorni e un caso che lascia il segno

Nel nuovo episodio di Blanca in onda il 27 ottobre 2025 intitolato “Acido”, il commissariato di San Teodoro si trova a indagare su un caso che colpisce nel profondo. Un uomo sfregia con l’acido giovani donne che si sono sottoposte a interventi di chirurgia estetica, in un clima di paura che travolge la città. Blanca, pur ancora provata dall’aggressione subita, decide di dare il suo contributo alle indagini, dimostrando ancora una volta la sua tenacia e la sua empatia verso le vittime.

La puntata affronta temi forti come la violenza di genere e la percezione del corpo femminile, temi che da sempre ruotano attorno alla sensibilità della protagonista. Nonostante la gravidanza e le preoccupazioni che la accompagnano, Blanca continua a essere un punto di riferimento per i colleghi, anche se i suoi silenzi iniziano a pesare.

Mentre cerca di mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata, un ritorno inaspettato mette in discussione tutto ciò che ha costruito.

Lucia torna nella vita di Blanca: un legame pieno di ombre

Il ritorno di Lucia a Genova non è solo una sorpresa, ma anche una fonte di tensione. La giovane, che Blanca ha sempre considerato come una sorella minore, arriva con un atteggiamento più tagliente e imprevedibile del solito. Tra loro si crea una distanza fatta di segreti non detti e verità che la protagonista fatica a confessare.

Blanca vive un conflitto interiore: da un lato il desiderio di proteggere Lucia, dall’altro la necessità di essere onesta. La gravidanza, che ancora non ha avuto il coraggio di rivelarle, diventa un peso emotivo sempre più difficile da gestire. Anche la presenza di Liguori, sempre più vicino e premuroso, complica le cose, rendendo il clima familiare e lavorativo carico di tensione.

Intanto, l’indagine sull’aggressore prosegue, intrecciandosi con i segreti personali dei protagonisti. È chiaro che non tutti dicono la verità.

Liguori e Domenico: un confronto pericoloso

Mentre Blanca lotta tra emozioni contrastanti, Liguori inizia a notare comportamenti sospetti in Domenico Falena, il collega di cui la protagonista si fida ma che sembra nascondere qualcosa. Deciso a scoprire la verità, Liguori comincia a seguirlo di nascosto, ma la situazione degenera rapidamente, mettendo a rischio la sua incolumità.

Il clima diventa sempre più teso, e la linea tra giustizia e pericolo si fa sottile. Blanca, ignara di ciò che sta accadendo, si ritrova al centro di una rete di bugie e paure che rischia di travolgere chi le è più vicino.