Bitritto-Manfredonia non è finita. Video insulti pre-gara in rete, la società barese si difende: “Tifosi sipontini violenti”

Non è finita al 90′ la gara tra Vigor Bitritto e Manfredonia: un video postato ieri sui social mostra un paio di tesserati della formazione barese ed un signore in giubbotto rosso avvicinarsi con fare minaccioso verso i giocatori sipontini e proferire frasi in dialetto barese, sinceramente poco chiaro.

Non si è fatta attendere la risposta della Vigor Bitritto che accusa i tifosi del Manfredonia di aver aggredito i sostenitori locali.

Noi non rilasciamo alcun commento sull’accaduto attendendo il responso del Giudice Sportivo.