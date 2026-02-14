[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BIT Milano 2026, Il Sindaco Vincenzo Riontino: “Zapponeta protagonista insieme a Nicola Di Bari”

Zapponeta è stata protagonista alla BIT Milano 2026, tra le più importanti fiere internazionali del turismo, portando all’attenzione nazionale e internazionale le eccellenze e l’identità autentica del territorio.

“Rappresentiamo la naturale cerniera tra il Tavoliere delle Puglie e il Gargano, un’area che unisce mare, paesaggio agricolo e zone umide in un contesto di grande valore ambientale e turistico” ha raccontato il Sindaco Vincenzo Riontino.

Nel corso della conferenza stampa, il primo cittadino ha illustrato le potenzialità turistiche del territorio e la strategia di valorizzazione messa in campo dall’Amministrazione comunale.

La partecipazione alla BIT, infatti, si inserisce in un percorso più ampio di promozione turistica che punta su un mare e una costa Bandiera Blu da 8 anni consecutivi, simbolo di qualità e sostenibilità; su un’offerta orientata al turismo familiare; su eventi come lo Zapponeta Blu Festival, giunto quest’anno alla terza edizione; sulla valorizzazione del paesaggio che unisce costa, campagna e zone umide; sulla promozione delle produzioni agricole coltivate nella sabbia, autentica eccellenza locale.

Momento particolarmente significativo è stata la presenza di Nicola Di Bari, orgoglio zapponetano e artista di fama internazionale, che ha accolto l’invito del Sindaco ad affiancarlo nella promozione del territorio.

«Quando gli ho comunicato che sarei stato a Milano per promuovere Zapponeta – ha dichiarato il Sindaco – non ha esitato un istante: ha voluto essere al mio fianco. È un gesto che testimonia il legame profondo con le proprie radici e l’amore per la nostra terra».

«Crediamo fortemente nelle potenzialità della nostra comunità – ha concluso il Sindaco – e lavoriamo ogni giorno affinché Zapponeta sia sempre più riconosciuta come una meta accogliente, autentica e a misura di famiglia. Chi arriva da noi si sente a casa. E torna».