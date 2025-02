Bit di Milano da domani al via: le conferenze della Regione Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BIT 2025, DOMANI AL VIA, ECCO TUTTE LE CONFERENZE ISTITUZIONALI DELLA REGIONE PUGLIA

Padiglione 11 Stand M01 M19 P02 P20

Il turismo come espressione della qualità della vita, che coinvolge tutti i cittadini pugliesi insieme ai cittadini temporanei che sono i turisti. È questa la chiave di lettura della Regione Puglia alla BIT 2025 che, prende il via domani e si concluderà l’11 febbraio, con il coinvolgimento da parte dell’Assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione di numerosi altri assessorati regionali

Questa attività sinergica per il turismo si esprime, fra l’altro, nelle conferenze istituzionali della BIT 2025. I primi appuntamenti da non perdere sono per lunedì 10 febbraio, al di fuori dello stand Puglia, nel Padiglione 9 – Sala Bit 02, dove dalle ore 11 alle ore 13 ci saranno tre conferenze istituzionali ad iniziare da “Puglia Destination Go: il percorso della destinazione turistica fra risultati e visione per il futuro” a cura dell’Assessorato regionale al Turismo. A seguire, il Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia proporrà “Investire sulla bellezza per l’attrattività turistica della Puglia. Le opportunità offerte dal PR 2021-207 e dai fondi complementari”. Quindi, l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico illustrerà “Business or Pleasure? Puglia – Opportunità per le imprese turistiche attraverso i fondi del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27”.

Sempre lunedì 10 febbraio, alle ore 17, nella saletta conferenze dello Stand Puglia, a cura della Regione Puglia / Pugliapromozione ci si soffermerà su “Puglia Destination for All – Storie che trasformano le destinazioni in emozioni – Progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile.

Martedì 11 febbraio, tutte le conferenze istituzionali saranno nella saletta conferenze dello Stand Puglia. Alle ore 10 l’Assessorato allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione si soffermerà su “Identità, tradizione e maestria: la Puglia delle Luminarie”. A seguire “POP: il brand della ceramica pugliese per valorizzare i territori tutto l’anno. Alle 17.30, la Regione Puglia concluderà con “Le opportunità offerte dalla Regione Puglia per la promozione delle Feste patronali e le tradizioni”.

La Regione Puglia accoglierà i visitatori con uno stand di 370 mq. Parteciperanno 74 aziende del comparto turistico di cui 4 consorzi e 5 gruppi alberghieri, con una fitta rete di incontri B2B.

Sarà particolarmente vivace la saletta delle conferenze nello stand della Regione Puglia che, in totale, proporrà 49 conferenze stampa di cui 7 istituzionali, con 75 proposte per 147 Comuni che hanno aderito (sono stati invitati a proporre progettualità tutti i 257 Comuni pugliesi).

La BIT prenderà il via il 9 febbraio alle ore 9.30 con l’inaugurazione e le istituzioni nazionali.

Lo stand Puglia aprirà ogni giorno alle ore 10 e chiuderà alle ore 18 , presentando numerose attività in contemporanea nelle varie aree attrezzate dello stand della Regione Puglia.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

11 – 13.00

Conferenza istituzionale Regione Puglia alla BIT 2025 PADIGLIONE 9 – SALA BIT 02

Puglia Destination Go: il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione per il futuro

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

INVESTIRE SULLA BELLEZZA PER L’ATTRATTIVITA’

TURISTICA DELLA PUGLIA. Le opportunità offerte dal PR 2021-27 e dai fondi complementari

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia,

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione Regione Puglia,

Viviana Matrangola, Assessore alla Cultura e Legalità Regione Puglia,

Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Annamaria Candela, Dirigente Sezione Cultura Regione Puglia

Assessorato allo Sviluppo Economico

Business or Pleasure? Puglia.

Opportunità per le imprese turistiche attraverso i fondi del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione Regione Puglia,

Giuseppe Pastore, Dirigente Settore Competitività Regione Puglia

17:00

Regione Puglia, Pugliapromozione

PUGLIA DESTINATION FOR ALL

Storie che trasformano destinazioni in emozioni

Progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore di Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

Valentina Romano, Direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia

Antonietta Spinelli, Funzionario Dipartimento Welfare

Patrizio Giannone, Dirigente Sezione Turismo Regione Puglia

Nica Mastronardi, Coordinatrice tecnica del Progetto C.Os.T.A. e moderatrice

Rappresentati dei Progetti di Rete C.Os.T.A.: Raffaele Di Sabato, Onofrio Di Cillo, Giorgia Rollo, Christian Scorrano, Andrea Polimeno, Maria Porreca

Martedì 11 febbraio

10:00

Assessorato Sviluppo Economico e Internazionalizzazione

Identità, tradizione e maestria: La Puglia delle Luminarie

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico e Internazionalizzazione

Mario Pendinelli, Sindaco di Scorrano

Domenico Paulicelli, Presidente Confartigianato Luminaristi Puglia

POP: il brand della ceramica pugliese per valorizzare i territori tutto l’anno

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia

Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie

Luigi Melissano, Sindaco di Cutrofiano

Francesco Frigiola, Sindaco di Laterza

Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano

Vito Pietro Mello, Sindaco di San Pietro in Lama

Michelangelo DeChirico, Sindaco di Terlizzi

17:30

Regione Puglia

Le opportunità offerte dalla Regione Puglia per la promozione delle Feste patronali e delle tradizioni pugliesi Gianfranco Lopane, Assessore Turismo Regione Puglia

Viviana Matrangola, Assessore Cultura e Legalità Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Lucia Parchitelli, Presidente Commissione Cultura Consiglio Regione Puglia