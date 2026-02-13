[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bit 2026, Vieste consolida il suo ruolo da protagonista

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Vieste alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, dove la città ha rafforzato il proprio posizionamento come una delle destinazioni turistiche più strutturate e riconoscibili della Puglia, capace di crescere anno dopo anno attraverso programmazione, qualità e continuità.

I dati presentati confermano un percorso ormai consolidato: oltre 2,17 milioni di presenze e circa 376 mila arrivi, risultati che collocano Vieste stabilmente tra i primi comuni turistici pugliesi, con uno dei migliori rapporti tra arrivi e permanenza media.

A sottolineare il valore politico e strategico della presenza viestana alla BIT è stato il Sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha dichiarato: «Innanzitutto siamo stati davvero orgogliosi di essere stati accolti dalla neo Assessora al Turismo della Regione Puglia Graziamaria Starace, grazie anche alla quale Vieste si presenta oggi come una destinazione matura, che cresce con la continuità e la condivisione di scelte strategiche. Alla BIT abbiamo raccontato un lavoro che viene dunque da lontano, fatto di programmazione, investimenti e visione. I risultati ci incoraggiano, ma soprattutto ci impongono di continuare a migliorare, con responsabilità e ambizione.» (Uno degli elementi centrali del racconto di Vieste alla BIT è stato il sistema degli eventi e su questo punto è intervenuto l’Assessore ai Grandi Eventi Gaetano Paglialonga: «La forza di Vieste sta nella continuità. Molti degli eventi presentati alla BIT non nascono oggi, ma sono appuntamenti che negli anni sono cresciuti, si sono consolidati e oggi rappresentano un’identità precisa.» Durante la BIT è stato quindi presentato e annunciato il calendario completo degli eventi 2026, che conferma Vieste come destinazione attiva dalla primavera all’autunno, capace di unire sport, cultura, tradizioni ed eventi di richiamo nazionale e internazionale. Sul ruolo strategico dello sport è intervenuto alla BIT l’Assessore allo Sport Gaetano Desimio, che ha evidenziato come lo sport a Vieste sia diventato una leva strutturale di sviluppo turistico. Le riconferme degli eventi sportivi dimostrano che quando si investe con continuità i risultati arrivano. Ogni anno cresce il livello delle competizioni, la partecipazione e l’impatto sul territorio. La partecipazione alla BIT 2026 segna quindi un punto di consolidamento, ma anche l’inizio di una nuova fase: Vieste continua a crescere puntando su programmazione, riconoscibilità e qualità, con la consapevolezza che solo nel tempo si costruiscono eventi, reputazione e valore duraturo