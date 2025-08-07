Bisceglie, anziana di 90 anni truffata da un giovane: si era finto suo nipote

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un giovane campano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata verificatasi lo scorso Maggio, quando ha raggirato un’anziana per ottenere una grande somma di denaro.

L’uomo avrebbe infatti telefonato la donna riferendole che suo figlio- quindi il padre del presunto nipote- era stato fermato dai carabinieri nei pressi della posta, e che serviva un’ingente somma di denaro per liberarlo.

La donna ha quindi cercato di racimolare il più possibile, arrivando circa a 5000 euro tra denaro e oggetti preziosi in oro, che ha successivamente consegnato ad un presunto poliziotto in borghese inviato per ritirare il denaro.

Solo dopo aver visto il figlio e avergli parlato, la donna ha capito di essere stata truffata. Immediata la denuncia inviata ai carabinieri, che analizzando i filmati delle videocamere circostanti, hanno poi identificato e arrestato il giovane ottenendo la conferma identitaria anche dalla vittima della truffa.