“Biomascherata Sonora – Suona con la natura!” Il WWF Foggia porta musica, tecnologia e natura nel boschetto della Villa Comunale

Il WWF Foggia annuncia la nuova data della Biomascherata Sonora, l’evento esperienziale dedicato a famiglie, cittadini e appassionati di ambiente che, a causa delle avverse condizioni meteo, è stato rinviato a domenica 22 febbraio.

L’iniziativa, realizzata grazie al supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, trasformerà il boschetto della Villa Comunale di Foggia in un originale laboratorio creativo all’aperto dove natura, scienza e musica si incontrano.

Protagoniste dell’evento saranno infatti le piante stesse: attraverso speciali sensori applicati agli alberi, i partecipanti potranno ascoltare e generare suoni prodotti dalle variazioni biologiche delle piante, interagendo direttamente con il verde urbano e trasformandolo in uno strumento musicale vivo e sorprendente.

La Biomascherata Sonora propone un’esperienza immersiva capace di unire divulgazione scientifica, creatività e sensibilizzazione ambientale, offrendo un modo nuovo di vivere e percepire gli spazi naturali cittadini.

Il boschetto della Villa Comunale di Foggia non è semplicemente uno spazio verde: è uno dei pochi luoghi della città in cui natura, memoria collettiva e vita quotidiana si incontrano davvero. In un contesto urbano sempre più segnato da ritmi veloci, traffico e consumo di suolo, questo piccolo ecosistema rappresenta una pausa necessaria, un presidio di biodiversità e allo stesso tempo uno spazio sociale aperto a tutti. Frequentarlo significa prima di tutto riconoscerne il valore. La presenza dei cittadini diventa infatti la prima forma di cura e di difesa del verde urbano. Valorizzare il boschetto non vuol dire solo manutenzione o decoro, ma anche creare occasioni culturali ed educative capaci di cambiare il modo in cui lo percepiamo: non un semplice “giardino”, ma uno spazio vivo, capace di generare esperienze, conoscenza e comunità.



È proprio in questa direzione che si inserisce l’iniziativa del WWF Foggia. Eventi come la Biomascherata Sonora vogliono restituire centralità al boschetto, invitando i cittadini a viverlo con occhi nuovi, a rallentare, ascoltare e riscoprire il rapporto diretto con la natura anche dentro la città. Far suonare le piante, interagire con gli alberi e trasformare il verde in esperienza sensoriale significa ricordare che questi luoghi non sono sfondi urbani, ma protagonisti della qualità della nostra vita.

L’obiettivo del WWF Foggia è promuovere una relazione più consapevole con la natura, dimostrando come gli ecosistemi urbani possano diventare luoghi di esperienza culturale, educazione ambientale e partecipazione collettiva.

Informazioni evento

📍 Boschetto della Villa Comunale – Foggia

📅 Domenica 22 febbraio 2026

🕘 Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

🎟️ Partecipazione libera

Il WWF Foggia invita cittadini, famiglie e appassionati a partecipare numerosi: un’occasione unica per scoprire che la natura non è soltanto da osservare, ma anche da ascoltare… e da suonare.