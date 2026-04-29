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Bilancio positivo e incoraggiante per l’Open Day dedicato al benessere della donna e all’attività di

prevenzione organizzato dalla sezione di Manfredonia dell’AMMI – Donne per la salute il 22 aprile

2026.



Come noto, l’Associazione nazionale AMMI ha sottoscritto 11 anni fa un partenariato col Ministero

della Salute contribuendo alle celebrazioni sul territorio di questa Giornata che promuove la

prevenzione, un concetto fondamentale in medicina e nella sanità in quanto attiva una serie di azioni

e strategie che puntano a eliminare o ridurre il rischio di ammalarsi, ad individuare precocemente

l’insorgenza di patologie limitando le conseguenze che in una diagnosi tardiva spesso risultano letali,

oltre naturalmente a favorire e sostenere la ricerca medico-scientifica.



“Come ogni anno -spiega la presidente della Sezione AMMI Manfredonia, Michela D’Errico – anche

quest’anno abbiamo aderito alla Giornata Nazionale con il nostro intervento diretto sul territorio.

Abbiamo bissato la giornata di prevenzione del cancro al seno facendo ritornare in piazza il

“Mammomobile” su cui sono state effettuate le mammografie, mentre grazie alla disponibilità dei

medici specialisti dell’Ambulatorio Sociale Polispecialistico Mons. Castoro della Caritas Diocesana

che sorge presso la Casa della Carità, altre donne di età inferiore ai 40 anni si sono sottoposte

gratuitamente a visita senologica”.



Ma non è tutto. “Le donne tra i 25 e i 64 anni hanno potuto effettuare lo screening della cervice uterina

mediante Pap test recandosi al Consultorio di via Barletta mentre gli studenti delle scuole secondarie

di primo e secondo grado sono stati informati dell’opportunità di vaccinarsi per il papilloma virus

(HPV) presso il servizio vaccinazioni e igiene pubblica di Via Barletta. Un invito che viene rivolto a

tutte le donne fino ai 36 anni e ai maschi fino ai 29 anni”.



Hanno affiancato l’AMMI nell’organizzazione delle diverse iniziative il dr. Roberto Murgo, l’Andos

Foggia, la Uisp e la Croce Rossa.



Grande apprezzamento per la mobilitazione e i risultati ottenuti sono stati espressi sia dal Sindaco di

Manfredonia, Domenico La Marca, che dalla Assessora al Welfare Maria Teresa Valente, entrambi

propensi a strutturare con maggiore efficacia la collaborazione dell’Ente locale nelle future edizioni

e a sostenere l’impegno della Sezione AMMI che si traduce in attività e azioni concrete a favore della

cittadinanza e in particolare alla popolazione femminile in materia di prevenzione territoriale e

sensibilizzazione sulle principali patologie femminili.