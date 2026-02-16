Manfredonia

Biglietti tribune per Martedi 17 Febbraio, ecco la promo della golden night

Redazione16 Febbraio 2026
Domani il Carnevale di Manfredonia ti aspetta! E sai quanto costa viverlo da protagonista? Solo 5 euro! Clicca sul link per acquistare i tuoi biglietti: [link sospetto rimosso]…

Ecco qui PROMO GOLDEN NIGHT MARTEDÌ GRASSO 5 euro per una serata di musica, colori, sorrisi e meraviglia. 5 euro per guardare da vicino la magia delle Gran Parate. 5 euro per dire: “Io c’ero!” Un biglietto, mille emozioni.

Non restare a guardare da lontano. Domani entra nel cuore della festa. Con soli 5 euro, il Carnevale è tuo!

