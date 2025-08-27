Eventi ManfredoniaManfredonia

BigBand Sistemus in concerto domattina a Manfredonia

Redazione27 Agosto 2025
In occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, vi invitiamo a vivere insieme un momento speciale:

📅 Giovedì 28 agosto 2025
🕘 Ore 09:00
📍 Piazza del Popolo

La BigBand Sistemus ci accompagnerà con una suggestiva matinée musicale, regalando emozioni e armonie dedicate alla nostra Patrona.

Un appuntamento da non perdere, per condividere musica, fede e tradizione nel cuore della nostra comunità.

✨ Vi aspettiamo numerosi!

