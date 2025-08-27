Eventi ManfredoniaManfredonia
BigBand Sistemus in concerto domattina a Manfredonia
In occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, vi invitiamo a vivere insieme un momento speciale:
📅 Giovedì 28 agosto 2025
🕘 Ore 09:00
📍 Piazza del Popolo
La BigBand Sistemus ci accompagnerà con una suggestiva matinée musicale, regalando emozioni e armonie dedicate alla nostra Patrona.
Un appuntamento da non perdere, per condividere musica, fede e tradizione nel cuore della nostra comunità.
✨ Vi aspettiamo numerosi!