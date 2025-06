[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Biccari come Buenos Aires” si evolve in “Encuentro”

Biccari (FG) – Il borgo di Biccari, nel cuore dei Monti Dauni, si prepara ancora una volta a trasformarsi in un vibrante crocevia di culture. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento, che negli anni passati ha incantato il pubblico come “Biccari come Buenos Aires – Festival Tango”, si presenta quest’anno con una nuova identità: “Encuentro Festival del Tango e delle Terre Latine”. Un cambio di nome che anticipa un’evoluzione dei contenuti e delle proposte, i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

Il Festival promette di superare il successo delle edizioni precedenti, richiamando migliaia di appassionati e curiosi da ogni dove, con le strutture ricettive del territorio già sold-out per le date previste a metà agosto.

Nato con l’obiettivo di celebrare il profondo legame tra la cultura italiana e quella argentina, il Festival si è evoluto, abbracciando ora un più ampio spettro delle “Terre Latine” e arricchendosi di nuove sfumature.

Il cuore pulsante della manifestazione rimarrà Biccari, ma sono previste diverse tappe che animeranno altri Comuni della Capitanata come Troia, Volturara Appula e Volturino, con un’appendice a Lucera, e per la prima volta si estenderanno anche al di fuori della provincia di Foggia, con eventi a Minervino Murge.

L’organizzazione dell’evento è curata sempre dall’Associazione Argentina per il Mondo APS, presieduta da Mariano Andres Russo, in collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità di Biccari e gli altri Enti coinvolti, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Tra le novità e gli ospiti d’eccezione che animeranno le serate, si conferma la presenza di orchestre di fama mondiale, come la russa Solo Tango Orquesta, che si esibirà in una Gran Milonga ad ingresso gratuito. Il direttore artistico della manifestazione, Raffaele Ferrante, sta curando un programma ricco e coinvolgente, che sarà reso noto in ogni dettaglio durante la consueta conferenza stampa di presentazione.