Bianca Maria Rinaldi della scuola My Dance di Manfredonia sul podio del Rumore Bim Festival 2025 di Bellaria Igea Marina

E’ stata la manfredoniana Bianca Maria Rinaldi di soli 9 anni, a salire sul podio nella quarta edizione del Rumore Bim Festival 2025, contest artistico multidisciplinare di rilievo nazionale che dal 2021 si svolge attraverso numerose tappe in giro per l’Italia. Quest’anno la manifestazione si è articolata in oltre cento tappe di selezione, con più di mille iscritti e oltre settecento finalisti valutati da giurati di esperienza nazionale ed internazionale come: Tiziana Foschi, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea, John Vignola, Olivier Segre, Giancarlo Tarabella, Gae Capitano, Lorenzo Paolucci, Marcello Pallanca, Tina Nepi, Alessia Barni, il Dottor Maresca Renato MSC Crociere e Ceconi Gianmarco in rappresentanza del media partner ufficiale Radio LatteMiele.

L’evento conclusivo di questa edizione si è tenuto dal 10 al 12 ottobre a Bellaria Igea Marina, con le fasi finali e finalissima nazionale.

E’ proprio nell’ambito di questo prestigiosissimo evento che la danza pugliese e sipontina in particolare, hanno ricevuto un riconoscimento che riempie di orgoglio tutto il nostro territorio. Il luccicante talento della danzatrice Bianca Maria Rinaldi, ha infatti conquistato i giudici ed il pubblico presente, grazie a diverse coreografie in distinte discipline, come la danza moderna, il contemporaneo e l’hip hop la nostra piccola concittadina ha mostrato un livello di preparazione eccellente in ogni sua performance. Di assoluto rilievo, è stata soprattutto l’esibizione di danza contemporanea, con la quale si è aggiudicata il bronzo per la categoria danza under 13, precedendo in classifica diverse centinaia di concorrenti. Le eccezionali capacità di Bianca, sono state premiate, inoltre, con il riconoscimento di una borsa di studio per “ DanzAscoli 2025 “ dance festival.

La coreografia di danza contemporanea portata in concorso, è stata ideata dalla coreografa sipontina Rita Vaccarella, direttrice artistica della scuola d’arti sceniche My Dance di Manfredonia, che da oltre sei anni con il suo staff segue la piccola Bianca nel percorso formativo.

Rispondendo alla domanda su cosa le avesse lasciato questa esperienza, la piccola danzatrice ha risposto candidamente:“E’ stata un esperienza bellissima, che mi ha dato la possibilità di conoscere personaggi del mondo dello spettacolo e tanti altri ragazzi che come me, condividono la passione per la danza”.