Sport Capitanata
Bergantino rimonta e vince il 15° Rally Porta del Gargano, in una gara ricca di colpi di scena
|Al 15° Rally Porta del Gargano, Bergantino-Di Vincenzo (Skoda Fabia R5) vincono all’ultimo metro una spettacolare gara di rimonta davanti a Tribuzio-Cipriani (Skoda Fabia RS), brillanti secondi. D’Avelli-D’Annibale (Peugeot 208) concludono terzi e vincono la Coppa Aci Rally in Classe Rally4. Alla Lancia Delta Integrale di Centonze-Cotrufo il 5° Trofeo Città di Vieste.
|Un’incredibile rimonta premia gli sforzi di Giuseppe Bergantino.Vieste, 12 ottobre 2025
Non poteva essere più ricco di emozioni, il 15° Rally Porta del Gargano – 5° Trofeo Città di Vieste, che si è concluso oggi nel piazzale di Marina Piccola, “perla” della città garganica. La gara allestita quest’anno dalla ASD Piloti Sipontini è destinata a essere ricordata a lungo, nella storia di questa manifestazione, grazie all’inarrestabile rimonta messa in atto da Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo, che hanno ottenuto una vittoria insperata dopo aver spremuto quanto più possibile la loro Skoda Fabia R5 di Classe Rally2. La gara di Vieste ha così concluo nel migliore dei modi la Coppa Rally Aci Sport di Zona 8 (comprensiva delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, essendo la tappa finale del calendario 2025.
|All’ultima Prova Speciale, il sorpasso di Bergantino su Tribuzio.
Giuseppe Bergantino, vincitore per l’undicesima volta su queste strade, ha condotto una gara a handicap, dopo la penalizzazione di 1’ che ieri gli era stata comminata in avvio di manifestazione. Ciò a causa di un disguido a uno dei controlli orario iniziali, dove l’equipaggio è transitato in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nel già serrato duello che subito si era acceso con l’altro equipaggio favorito, composto da Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, il divario si è subito mostrato molto ampio: Tribuzio è passato in testa, con Bergantino a inseguire dal 14. posto, ma troppo staccato per poter pensare a un risultato eclatante. Bergantino ha dovuto rosicchiare il vantaggio in partenza di Tribuzio, segnando il miglior tempo su ognuna della 9 Prove Speciali. Così il distacco di quasi un minuto tra i due si è assottigliato, diventando di soli 5”6 quando mancava da disputare l’ultima Prova Speciale a Peschici. Lungo i circa 13 Km di strada restante, Bergantino si è scatenato, al punto da vincere anche l’ultimo tratto cronometrato, con un vantaggio di 12”2: sufficiente per scavalcare Tribuzio e presentarsi da vincitore al rientro a Vieste, davanti al suo pubblico.
|Grande festa a Marina Piccola anche per D’Avelli-D’Annibale.
Partiti da Vieste nella serata di ieri, i 42 equipaggi in gara la gara hanno attraversato il lato nord-orientale del Gargano, scandendo inizialmente verso Mattinata, per poi risalire sulle strade di Peschici e Vico del Gargano. È stato coinvolto ogni comune attraversato, oltre quello di Vieste che ha ospitato la base del rally e la spettacolare Superprova su circuito cittadino al Porto Turistico, disputatasi ieri sera. Lungo questo percorso, che dai complessivi 307,69 Km ne ha avuto 71,91 di Prove Speciali, si è esaltata anche la gara di Alessandro D’Avelli e Luigi D’Annibale, che con la loro Peugeot 208 di Classe Rally4 si sono classificati al terzo posto. Il giovane pilota di Castro dei Volsci (FR) ha concluso una gara straordinaria, risultando primo tra le auto a 2 ruote motrici, dietro le due Skoda a trazione integrale che lo hanno preceduto. Ma soprattutto, grazie a questo risultato si è aggiudicato la Coppa Aci Sport per la sua categoria.
|Appuntamento al 2026, con il plauso delle Autorità locali e sportive. Il riepilogo della gara da Aci Sport TV.
È stata folta la rappresentanza istituzionale all’arrivo a Vieste, a partire dal Sindaco Giuseppe Nobiletti e dagli Assessori Graziamaria Starace per il Turismo e la Cultura, Gaetano Desimio per Sport, Trasporti e Attività Produttive e Gaetano Paglialonga per i Grandi Eventi. Non sono naturalmente mancate le Autorità Sportive, con il Presidente dell’Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti, e il Fiduciario Provinciale del CONI, Nicola Pellegrino. Un ringraziamento degli organizzatori va anche alla Regione Puglia, per il sostegno ricevuto con l’inclusione della manifestazione viestana nella campagna di promozione turistico “#We are in Puglia”. In questo contesto, con il 5° Trofeo Città di Vieste, è stata premiata la Lancia Delta Integrale portata in gara dall’equipaggio salentino di Massimiliano Centonze e Saverio Cotrufo: decorata in livrea Jolly Club – Totip, è stata giudicata la vettura dalla carrozzeria più bella e colorata della manifestazione.
Degna conclusione dell’evento viestano è il riepilogo realizzato da Aci Sport TV, che sui propri canali Il canale Aci Sport TV ha previsto un servizio domenica 12 alle 21:00 e un report finale di 15 minuti giovedì 16 ottobre alle ore 19:00. Aci Sport TV è visibile sul canale Sky 228 e dal canale 52 di Tivùsat.
15° Rally Porta del Gargano
Vieste (FG) 11/12 ottobre 2025
CLASSIFICA
Equipaggio Auto Tempo
1° Bergantino-Di Vincenzo Škoda Fabia R5 Rally2 in 47’10”3
2° Tribuzio-Cipriani Škoda Fabia RS Rally2 a 6”6
3° D’Avelli-D’Annibale Peugeot 208 Rally4 a 2’03”7
4° Tortorici-Tarquinio Škoda Fabia R5 Evo Rally2 a 2’59”3
5° Maglione-Salotto Lancia Ypsilon Rally4 a 3’44”5
6° Della Sala-Marzella Peugeot 208 Rally4 a 3’54″4
7° Solitro-Porzio Škoda Fabia RS Rally2 a 4’10″7
8° Schinosi-Mazzocchi Peugeot 208 Rally4 a 4’16″0
9° Gelfusa-Manco Peugeot 106 S16 A6 a 4’36″9
10° Innangi-Marino Lancia Ypsilon Rally4 a 6’47”1