Bergantino rimonta e vince il 15° Rally Porta del Gargano, in una gara ricca di colpi di scena

Appuntamento al 2026, con il plauso delle Autorità locali e sportive. Il riepilogo della gara da Aci Sport TV.

È stata folta la rappresentanza istituzionale all’arrivo a Vieste, a partire dal Sindaco Giuseppe Nobiletti e dagli Assessori Graziamaria Starace per il Turismo e la Cultura, Gaetano Desimio per Sport, Trasporti e Attività Produttive e Gaetano Paglialonga per i Grandi Eventi. Non sono naturalmente mancate le Autorità Sportive, con il Presidente dell’Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti, e il Fiduciario Provinciale del CONI, Nicola Pellegrino. Un ringraziamento degli organizzatori va anche alla Regione Puglia, per il sostegno ricevuto con l’inclusione della manifestazione viestana nella campagna di promozione turistico “#We are in Puglia”. In questo contesto, con il 5° Trofeo Città di Vieste, è stata premiata la Lancia Delta Integrale portata in gara dall’equipaggio salentino di Massimiliano Centonze e Saverio Cotrufo: decorata in livrea Jolly Club – Totip, è stata giudicata la vettura dalla carrozzeria più bella e colorata della manifestazione.

Degna conclusione dell’evento viestano è il riepilogo realizzato da Aci Sport TV, che sui propri canali Il canale Aci Sport TV ha previsto un servizio domenica 12 alle 21:00 e un report finale di 15 minuti giovedì 16 ottobre alle ore 19:00. Aci Sport TV è visibile sul canale Sky 228 e dal canale 52 di Tivùsat.



15° Rally Porta del Gargano

Vieste (FG) 11/12 ottobre 2025



CLASSIFICA

Equipaggio Auto Tempo

1° Bergantino-Di Vincenzo Škoda Fabia R5 Rally2 in 47’10”3

2° Tribuzio-Cipriani Škoda Fabia RS Rally2 a 6”6

3° D’Avelli-D’Annibale Peugeot 208 Rally4 a 2’03”7

4° Tortorici-Tarquinio Škoda Fabia R5 Evo Rally2 a 2’59”3

5° Maglione-Salotto Lancia Ypsilon Rally4 a 3’44”5

6° Della Sala-Marzella Peugeot 208 Rally4 a 3’54″4

7° Solitro-Porzio Škoda Fabia RS Rally2 a 4’10″7

8° Schinosi-Mazzocchi Peugeot 208 Rally4 a 4’16″0

9° Gelfusa-Manco Peugeot 106 S16 A6 a 4’36″9

10° Innangi-Marino Lancia Ypsilon Rally4 a 6’47”1