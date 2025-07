[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Benny Cicerelli: “Felicissimo di vestire la maglia del Manfredonia, la mia città”

“Sono ovviamente felicissimo di tornare a vestire la maglia della mia città” così Benny Cicerelli a TeleSveva dopo l’ufficializzazione del suo ritorno a Manfredonia.

“Dipendesse da me, non andrei mai viva. Rotice mi ha contattato e ci ho messo trenta secondi ad accettare. Manfredonia per me è casa”.

Su Balba: “Ha voglia di riscatto, Manfredonia per lui è l’ambiente ideale”.

Centrocampo top: “C’è bisogno di tutti, siamo tutti calciatori duttili. Possiamo fare diversi ruoli in base alla partita ed in base all’avversario. C’è uno staff giovane e preparato, tocca a noi creare un ambiente familiare all’interno dello spogliatoio. L’impegno non deve mai mancare”.