Benedetta Primavera, il cartellone eventi di Peschici

Ritorna “Benedetta Primavera”, il Cartellone di Eventi ed Appuntamenti promosso dal Comune di Peschici, in sinergia con la scuola, le associazioni, le parrocchie, i gruppi spontanei ed altre entità attive.

Anche per questa II EDIZIONE la ricca programmazione include arte, cultura, musica, sport e tradizione, che si adatta ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

La “Bomboniera del Gargano” ha l’obiettivo di

destagionillzare l’offerta turistica, sempre più stabile e vincente, con effetti benefici sull’andamento del tessuto ricettivo e commerciale del paese.

“Vogliamo offrire un’esperienza completa e coinvolgente per i nostri cittadini e visitatori” – commenta il sindaco Luigi D’arenzo – “Desidero ringraziare le nostre maestranze che hanno cooperato alla realizzazione del progetto, ed in particolar modo il consigliere delegato eventi-spettacoli Francesco D’arenzo per il coordinamento” – aggiunge soddisfatto – “Invito tutti a partecipare numerosi a queste occasioni di svago e arricchimento culturale” – conclude.

MARZO

– Lunedì 24

Ore 19:00 – Auditorium “P. Granieri” – Gargano Kids Festival: Theatre Edition – A cura dell’Ambito Territoriale di Vico del Gargano

– Mercoledì 26

Ore 19:00 – Auditorium “P. Granieri” – Concerto di Primavera “Melos”, Ensemble di Clarinetti del Conservatorio “U. Giordano” di Rodi G.co – Direttore, Maestro Michele Castelluccia – A cura dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “G. Libetta”

– Domenica 30

Ore 17:00 – Auditorium “P. Granieri” – Cerimonia “Benvenuto ai Nuovi Nati del 2024” – Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi Nati

APRILE

– Sabato 05 & Domenica 06

Ore 19:30 – Auditorium “P. Granieri” – “Elia, il mio Dio è Signore” – Sacra Rappresentazione in due atti di Mimì Costantino – A cura dell’Ass. “Ars Nova”, in collaborazione con le due Parrocchie e la Biblioteca “Don Fabrizio Losito”

– Venerdì 11

Ore 9:00 – Area Portuale – “Festa del Mare” – Giornata Nazionale del Mare – A cura della Lega Navale Sezione di Peschici

– Da Venerdì 11 a Domenica 13

Ore 20:00 – Auditorium “P. Granieri” – “U lëbbrettë d’a mutuë”– Commedia Peschiciana in due atti di Angela Campanile – A cura dell’Ass. “Ars Nova”

– Domenica 20

Ore 10:00 – Itinerante – Buona Pasqua! – Banda Musicale “Città di Peschici” – A cura dell’Ass. “Amici della Musica – D. Collotorto”

Ore 21:00 – Piazza Pertini – La grande notte degli “ovetti” e delle “colombe” danzanti con Dj set anni ’70-’80-’90 – Seguirà lo Show dell’Artista Jo Squillo

– Domenica 27

Ore 21:00 – Piazza Pertini – Spettacolo Musicale – A cura del Comitato “Sant’Elia Profeta”

– Lunedì 28

Ore 9:00 – Festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto Co – Patrona di Peschici

MAGGIO

– Giovedì 01

Ore 9:00 – Piazza Pertini – “Gargano in MG”: Raduno di Auto d’epoca – A cura di MG Car Club d’Italia

– Venerdì 02

Ore 19:00 – Piazza Pertini – Sagra dei Sapori del Gargano – Gemellaggio Enogastronomico con le Associazioni e i Gruppi di Categoria

– Sabato 03

Ore 9:00 – Trofeo Rosa – Competizione a livello interregionale di ciclismo – A cura dell’Asd “Gargano Bike”

– Sabato 17

Ore 18:00 – Piazza Pertini – Gargano Kids Festival: Spring Edition – il Villaggio dei Bambini – A cura dell’Ambito Territoriale di Vico del Gargano

– Venerdì 23

Ore 15:00/20:00 – Stadio “M. Maggiano” – “Zeus Cup” – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

Ore 21:30 – Piazza Pertini – Cerimonia di Presentazione Evento Sportivo, “Zeus Cup” – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

– Sabato 24 & Domenica 25

Ore 9:00/12:00 – 15:00/20:00 – Stadio “M. Maggiano” – “Zeus Cup” – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

– Sabato 24

Ore 20:00 – Piazza Pertini – The Band of Peschici II Edizione – Rassegna Canora e Strumentale

– Domenica 25

Ore 18:00 – Festeggiamenti in onore della Madonnina del Mare

– Sabato 31

Ore 15:00/21:00 – Stadio “M. Maggiano” – Finali Nazionali Calcio Giovanile C.S.E.N. – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

Ore 15:30 – Corso Garibaldi – “Targa di Capitanata” XXXV Edizione – A cura dell’Auto Club Storico Dauno

Ore 21:30 – Piazza Pertini – Cerimonia di Presentazione Evento Sportivo, Finali Nazionali Calcio Giovanile C.S.E.N. – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

GIUGNO

– Domenica 01 & Lunedì 02

Ore 9:00/12:00 – 15:00/21:00 – Stadio “M. Maggiano” – Finali Nazionali Calcio Giovanile C.S.E.N. – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

– Domenica 01

Ore 20:00 – Itinerante – Route 99 Street Band

– Giovedì 05

Ore 18:00 – Piazza Pertini – Concerto “Suoni Fuori Classe” – A cura dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “G. Libetta”

– Venerdì 06

Ore 15:00/21:00 – Stadio “M. Maggiano” – Trofeo del Gargano – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

Ore 21:30 – Piazza Pertini – Cerimonia di Presentazione Evento Sportivo, Trofeo del Gargano – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

– Sabato 07 & Domenica 08

Ore 9:00/12:00 – 15:00/21:00 – Stadio “M. Maggiano” – Trofeo del Gargano – A cura di A.p.d. Medaglie D’oro Barletta

– Da Giovedì 12 a Sabato 14

Solenni Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

– Domenica 15

Ore 21:30 – Piazza Pertini – Saggio di Danza e karate – Con i Maestri e gli Allievi dell’Asd Athletic Club – Direzione artistica: Maestra Francesca Caroprese