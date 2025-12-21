Belen Rodriguez ricoverata: lo scatto con la flebo

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi di salute. Uno scatto pubblicato sui social mostra la showgirl argentina in una clinica con una flebo al braccio, scatenando l'imm...

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi di salute. Uno scatto pubblicato sui social mostra la showgirl argentina in una clinica con una flebo al braccio, scatenando l'immediata preoccupazione dei follower. L'immagine, condivisa nelle stories, non è accompagnata da spiegazioni dettagliate.

Il silenzio della famiglia

La famiglia Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di Belen. Secondo fonti vicine alla showgirl, si tratterebbe di controlli di routine, ma il mistero alimenta le speculazioni. "Meglio fidanzarsi con l'albero di Natale", aveva scherzato pochi giorni fa sui social, in quella che alcuni hanno interpretato come una frecciata a Stefano De Martino.

Negli ultimi mesi, Belen ha attraversato un periodo particolarmente delicato dal punto di vista sentimentale e professionale. La showgirl è apparsa meno presente in televisione, concentrandosi su progetti personali e sulla famiglia. I fan sperano in un pronto recupero e attendono aggiornamenti rassicuranti dalla diretta interessata.