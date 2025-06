[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen e Cecilia Rodriguez hanno interrotto ogni tipo di rapporto, sono ormai lontane anni luce. Si dice sia colpa di Ignazio Moser”. Tra Belen e Cecilia anche gli affari sono interrotti. Belen e Cecilia Rodriguez sono giunte a una frattura insanabile, sia in famiglia che nell’ambito lavorativo, ecco il motivo.

Belen e Cecilia Rodriguez sono lontane anni luce

Famiglia e affari non legano più Belen e Cecilia Rodriguez, ognuna ha preso una strada diversa e il loro rapporto è deteriorato per sempre. Gabriele Parpiglia ha parlato di “rottura totale” tra le due, l’origine è avvenuta, a quanto pare, lo scorso marzo e solo un mese dopo Pasqua è venuta a galla.

L’esperto di gossip, fa risalire gli scontri delle due sorelle Rodriguez al marito della più giovane. “una buona dose di responsabilità di Ignazio Moser” rivela Parpiglia, le cause della frattura non vengono rivelate.

I familiari sono rassegnati pur alcun tentativo è andato a buon fine. Belen e Cecilia sono in guerra totale, “e anche la famiglia ha rinunciato a creare tentativi di pace, scegliendo invece l’amore incondizionato per le figlie, senza aggiungere parole o pesi che potrebbero a ulteriori discussioni“.

La sorella maggiore delle sorelle abbandonerebbe presto ogni azienda, fondata con i fratelli, a favore di suoi progetti personali. con i fratelli. Parpiglia rivela la decisione di Belen. “Inoltre, stop ai post condivisi dei marchi in comune e si valuta anche una divisione societaria di quote con la fuoriuscita proprio della Rodriguez maggiore che si concentrerebbe sulla sua linea di cosmesi“.

Non solo, le vacanze saranno divise, in un momento particolarmente felice per Cecilia, che vive la sua gravidanza negli Emirati Arabi con Ignazio Moser.