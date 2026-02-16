Beautiful, anticipazioni 23‑28 febbraio 2026: Steffy annuncia la chiusura di Hope for the Future

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Beautiful, in onda dal 23 al 28 febbraio 2026, si preannuncia ricca di tensioni familiari, decisioni drastiche e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri della Forrester Creations. Steffy prende una posizione netta sulla linea “Hope for the Future”, mentre Bill affronta un dubbio che potrebbe sconvolgere più di una famiglia.

Hope, Liam, Katie e R.J. si ritrovano così coinvolti in una serie di confronti che mettono in luce fragilità, sospetti e alleanze inattese. Cosa accadrà alla linea di Hope? Bill è davvero il padre di Luna? E come reagiranno i Forrester di fronte a queste nuove tensioni? Scopriamolo insieme

Steffy annuncia la chiusura di Hope for the Future: lo scontro con Hope è inevitabile

La settimana si apre con una decisione che scuote la Forrester Creations. Steffy comunica a Hope l’intenzione di chiudere la linea “Hope for the Future”, giudicata troppo debole nei risultati e non più sostenibile per l’azienda.

La notizia colpisce Hope nel profondo, perché la linea non è solo un progetto professionale, ma un simbolo della sua identità e del suo impegno.

Hope non accetta la decisione e si prepara a difendere il suo lavoro con determinazione. La discussione tra le due donne diventa inevitabile, con Steffy ferma sulle sue posizioni e Hope pronta a combattere per salvare ciò che ha costruito.

Il confronto mette in luce vecchie rivalità mai del tutto sopite, mentre la tensione cresce anche tra i membri della famiglia, divisi tra ragioni aziendali e legami personali.

Beautiful: Bill sospetta di essere il padre di Luna, Liam sconvolto dalla rivelazione

Parallelamente, un’altra trama prende il sopravvento. Bill Spencer inizia a sospettare di essere il padre di Luna, la giovane che ha portato scompiglio nella vita dei Forrester.

Il magnate decide di parlarne con Liam, lasciando il figlio senza parole. Bill prova a minimizzare, ricordando che il test di paternità non è ancora stato fatto, ma la notizia è troppo grande per non generare dubbi e domande.

Liam si chiede perché Poppy, madre di Luna, abbia aspettato così tanto prima di affrontare l’argomento. Bill, invece, è convinto che la donna abbia taciuto per paura di essere giudicata come un’opportunista.

Il sospetto, però, non si limita a Liam. Anche Katie inizia a interrogarsi sulle reali intenzioni di Poppy e decide di parlarne con R.J., che invece difende la madre con fermezza.

Katie affronta Li: accuse, sospetti e un nuovo scontro sulla famiglia di Poppy

Il confronto tra Katie e R.J. viene interrotto dall’arrivo di Li, sorella di Poppy. Katie coglie l’occasione per aggiornarla sugli ultimi sviluppi, convinta che Li possa chiarire alcuni aspetti del passato della sorella.

La risposta, però, è tutt’altro che rassicurante. Li definisce Poppy una “cacciatrice di dote”, una donna abile nel manipolare chiunque le stia intorno.

R.J. interviene subito per difendere sia la madre sia Luna, ma Li ribadisce di conoscere troppo bene la sorella per fidarsi delle sue intenzioni.

Il clima si fa teso e la discussione mette in luce quanto la vicenda della paternità di Luna rischi di dividere ulteriormente le famiglie coinvolte.

Intanto, Bill continua a riflettere sulla possibilità di essere davvero il padre della ragazza. Il test di paternità diventa così il punto centrale della settimana, un passaggio che potrebbe cambiare per sempre i rapporti tra Spencer, Forrester e Logan.