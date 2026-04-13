Beautiful, anticipazioni 20‑26 aprile 2026: la morte di Hollis sconvolge tutti

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 20 al 26 aprile 2026, riportano al centro della scena un clima di tensione che scuote profondamente Los Angeles.

La soap, che da anni appassiona il pubblico italiano, entra in una fase drammatica con una notizia che cade come un fulmine: la morte improvvisa di Hollis.

Un evento che nessuno si aspettava e che apre la porta a sospetti, paure e nuove indagini. La settimana si muove tra rivelazioni scioccanti, reazioni emotive e un ritorno inquietante: quello dell’ombra di Sheila, che torna a essere il nome sussurrato da tutti.

Ma cosa scopriranno Finn e Li? Quali saranno le reazioni della famiglia Forrester? E come cambieranno gli equilibri dopo l’autopsia? Scopriamolo insieme.

La morte di Hollis sconvolge Los Angeles: l’autopsia rivela dettagli inquietanti

La settimana si apre con una notizia che lascia tutti senza parole: Hollis è morto. La notizia arriva in modo improvviso e si diffonde rapidamente tra i personaggi, creando un clima di incredulità.

Hope è tra le prime a informare Brooke e Ridge, mentre Luna corre da Bill e Poppy per raccontare ciò che è accaduto.

Nessuno riesce a spiegarsi come un ragazzo giovane e in salute possa essere morto così all’improvviso.

Li, che supervisiona l’autopsia, chiama Finn in ospedale per aggiornarlo. È lei a scoprire il dettaglio che cambia tutto: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom.

Nel corpo di entrambi è stata trovata la stessa sostanza, un elemento che esclude la casualità e apre la strada a un’ipotesi molto più inquietante.

Li non ha dubbi: si tratta di omicidi mirati. E il suo sospetto cade immediatamente su Sheila, che secondo lei avrebbe un movente e la capacità di agire nell’ombra.

La notizia trapela rapidamente e la stampa inizia a occuparsi del caso, mettendo in difficoltà anche Deacon, preoccupato per la reputazione del suo ristorante.

Sheila nel mirino: la Forrester Creations si divide tra sospetti e prudenza

La morte di Hollis non scuote solo le vite private dei personaggi, ma arriva anche alla Forrester Creations, dove Ridge, Brooke, Hope e Carter discutono delle prime rivelazioni della polizia.

Ridge e Steffy sono convinti che Sheila sia coinvolta. Per loro, la coincidenza tra le due morti è troppo evidente per non essere collegata.

Hope, invece, pur non escludendo la possibilità, mantiene un atteggiamento più prudente. Non riesce a capire quale potrebbe essere il movente e teme che accusare Sheila senza prove possa portare a conseguenze imprevedibili.

La polizia, intanto, apre un’indagine ufficiale. Il caso diventa sempre più complesso e la tensione cresce, soprattutto perché Sheila è un nome che evoca paura e ricordi dolorosi.

Ogni personaggio reagisce in modo diverso, ma tutti condividono la stessa domanda: chi sta uccidendo i giovani della città?

Indagini, sospetti e nuove tensioni: cosa aspettarsi nelle prossime puntate di Beautiful

La settimana dal 20 al 26 aprile si sviluppa come un puzzle in cui ogni personaggio aggiunge un tassello. Finn è combattuto tra il suo ruolo di medico e quello di figlio adottivo di Li, che spinge per una verità che sembra già scritta.

Steffy, come sempre, è pronta a difendere la sua famiglia e a combattere contro chiunque possa minacciarla. Brooke e Ridge osservano la situazione con crescente preoccupazione, consapevoli che ogni volta che Sheila torna nel loro mondo, nulla resta tranquillo.

La stampa, intanto, alimenta il caos, mettendo in difficoltà Deacon, che teme che il suo locale possa essere associato a un caso di cronaca nera.

Le puntate si chiudono con un clima di incertezza e con la sensazione che la verità sia ancora lontana.