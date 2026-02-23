Beautiful, anticipazioni 2–7 marzo 2026: Luna è figlia di Bill?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, si apre con tensioni familiari e scelte che rischiano di cambiare gli equilibri alla Forrester Creations.

Al centro della trama ci sono il test di paternità che riguarda Luna, il confronto tra Steffy e Ridge e una decisione inattesa che potrebbe rivoluzionare la gestione dell’azienda.

Cosa farà Li per impedire a Poppy di influenzare il test? Come reagirà Steffy alla posizione di Ridge? E quale ruolo avrà Carter nelle prossime mosse della Forrester?

Li interviene sul test di paternità: vuole scoprire se Bill è davvero il padre di Luna

La storyline più delicata della settimana riguarda Luna e la possibilità che Bill Spencer sia suo padre.

Li, convinta che Poppy possa manipolare il risultato, si presenta a casa di Bill con un test di paternità scelto da lei.

In qualità di medico pretende di somministrarlo personalmente, decisa a evitare qualsiasi interferenza. La tensione tra le due sorelle cresce, mentre Bill osserva la scena con un misto di speranza e timore.

Il risultato del test potrebbe cambiare per sempre la vita di Luna e ridefinire i rapporti tra le due famiglie, motivo per cui Li non vuole lasciare nulla al caso.

Beautiful: Steffy vuole chiudere la linea di Hope, Ridge si oppone

Alla Forrester Creations l’atmosfera non è meno tesa. Steffy convoca una riunione dalla quale esclude Brooke e annuncia la sua intenzione di chiudere la linea di Hope, giudicata troppo debole dopo gli ultimi risultati. La decisione accende un confronto diretto con Ridge, che ritiene un errore eliminare il brand e invita la figlia a non agire d’impulso.

Steffy, però, è preoccupata per la stabilità dell’azienda e rimprovera il padre per essersi concentrato troppo sul lavoro creativo, trascurando la gestione. Ridge, dal canto suo, continua a difendere la sua visione e non sembra disposto a cambiare idea.

Il contrasto tra i due mette in luce due modi opposti di guidare la Forrester: da un lato la prudenza di Steffy, dall’altro la volontà di Ridge di proteggere la creatività e la storia del marchio.

Beautiful: Ridge lascia il ruolo di co‑CEO e chiede a Carter di affiancare Steffy

Il confronto con Steffy porta Ridge a una decisione sorprendente: lascia il ruolo di co‑amministratore delegato per dedicarsi completamente al disegno.

La scelta spiazza tutti, soprattutto Steffy, che non si sente pronta a guidare l’azienda da sola. Gli impegni familiari e la pressione del ruolo la spingono a cercare un sostegno immediato.

Per questo chiede a Carter di affiancarla nella gestione della Forrester. L’avvocato, già figura centrale dell’azienda, si ritrova così a un passo da un ruolo di grande responsabilità.

La sua presenza potrebbe portare equilibrio, ma anche aprire nuovi scenari in un momento in cui la Forrester è attraversata da tensioni interne e decisioni difficili.