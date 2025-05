BCC San Giovanni Rotondo e Comune di Mattinata presentano al Salone del Libro di Torino “Letteratura e Territorio – Summer Edition”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sarà presentato ufficialmente giovedì 16 maggio 2025 al Salone Internazionale del Libro di Torino l’evento speciale “Letteratura e Territorio – Summer Edition”, organizzato dalla BCC di San Giovanni Rotondo in collaborazione con il Comune di Mattinata, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dell’Università di Foggia e con il supporto della libreria Ubik Foggia.

La serata si terrà il 4 agosto 2025, nella straordinaria cornice del Belvedere Monte Saraceno di Mattinata, in occasione del 70° anniversario dell’Autonomia Comunale della cittadina garganica. Protagonista sarà Marcello Balestra, già direttore artistico, discografico di Lucio Dalla, suo amico e collaboratore per oltre 30 anni, autore del libro “Lucio c’è” (La vita e la musica di Lucio Dalla).

Un racconto intimo e coinvolgente che, dopo la presentazione del libro diventerà, un concerto-narrazione con le canzoni di Lucio Dalla, eseguite dai “Dallabanda” (band con alcuni musicisti storici di Dalla) con la partecipazione speciale di Giò Di Tonno. La voce narrante sarà la stessa di Balestra. Ospite d’onore della serata sarà il Maestro Mimmo Palladino.

L’evento vuole anche celebrare il profondo legame tra Lucio Dalla e il Gargano, terra che l’artista ha amato intensamente e che lo ha ispirato in molti dei suoi capolavori. Proprio durante i suoi soggiorni sul Gargano, Dalla compose alcune delle sue canzoni più celebri, trovando in questi luoghi una dimensione poetica e autentica.

“Siamo orgogliosi di portare al Salone del Libro un progetto che unisce cultura, musica e valorizzazione del territorio – ha dichiarato Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo –. Dopo il successo della prima edizione, Letteratura e Territorio si sta affermando come un appuntamento culturale di rilievo per l’intera provincia di Foggia, capace di attrarre artisti e pubblico da tutta Italia, offrendo al contempo visibilità alla nostra banca e ai luoghi straordinari che ci ospitano”.

“Celebrare il 70° anniversario della nostra Autonomia Comunale con un evento dedicato a Lucio Dalla è per la nostra Comunità motivo di grande emozione e partecipazione perché questo grande artista vive ancora nei ricordi di tutti i mattinatesi per aver frequentato Mattinata con amore e ammirazione per la nostra terra e la nostra gente. – questo è quanto espresso da Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, che continua – Un momento che vivremo tutti assieme, grazie alla emozionante narrazione di Marcello Balestra, con i nostri ospiti e turisti per renderli partecipi di questa grande storia di affetto e rispetto tra la nostra Comunità e la memoria sempre viva di Lucio Dalla.”