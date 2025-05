[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Battiti on the Road, a Manfredonia divieto di vendita e consumo in luogo pubblico di bevande in vetro o lattina

IL SINDACO

Rilevata la necessità di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica dei partecipanti e degli

spettatori negli orari di svolgimento della manifestazione del 24 MAGGIO 2025 “Road To Battiti”

attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per la detenzione, la vendita, il

consumo di bevande garantendo al contempo il minor sacrificio per gli operatori economici;

Visto l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L.

23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125 e l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto

legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Il 24/5/2025

dalle ore 18.00 alle ore 24.00