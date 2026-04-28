Battiti Live Spring 2026, anticipazioni e scaletta della prima puntata del 29 aprile: ecco tutti gli ospiti

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Il debutto di Battiti Live Spring 2026 è ormai alle porte e la prima puntata, in onda il 29 aprile su Canale 5, promette di inaugurare la stagione musicale con un’esplosione di energia. La versione primaverile del celebre show estivo porta con sé un’atmosfera completamente nuova: niente mare, niente piazze del Sud, ma una cornice d’arte come Ferrara, dove Piazza Trento e Trieste si è trasformata in un grande palco per accogliere alcuni dei nomi più forti della musica italiana.

Chi salirà sul palco? Quali sorprese riserva la scaletta? E come si svilupperà questa prima edizione primaverile guidata da Michelle Hunziker e Alvin? Scopriamolo insieme.

Un debutto inedito: Hunziker e Alvin aprono la stagione musicale da Ferrara

La prima puntata di Battiti Live Spring 2026 segna un cambiamento importante per il format. Per la prima volta, infatti, lo show si sposta in una città d’arte, lasciando da parte le tradizionali location marittime per abbracciare un’atmosfera più urbana e suggestiva. Le registrazioni, avvenute a fine marzo, hanno trasformato Ferrara in un set a cielo aperto, con un pubblico entusiasta e un palco che ha saputo valorizzare ogni performance.

A guidare la serata ci saranno Michelle Hunziker e Alvin, una coppia televisiva affiatata e capace di mantenere ritmo e leggerezza anche nei passaggi più serrati. La loro conduzione accompagnerà il pubblico in una maratona musicale che alterna hit già affermate e brani destinati a dominare la primavera e l’estate.

La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, permettendo a chiunque di recuperarla o rivedere i momenti più emozionanti.

Gli ospiti della prima puntata: da Annalisa a Geolier, passando per Emma, Fedez e Rkomi

Il cast della prima puntata è un vero concentrato di musica italiana contemporanea. La direzione artistica ha scelto di puntare su artisti che stanno dominando classifiche, streaming e palchi live, offrendo una fotografia precisa della scena attuale.

Tra i nomi più attesi spiccano Annalisa, reduce da un periodo di successi travolgenti, e Geolier, ormai presenza fissa nei grandi eventi musicali. Accanto a loro, Emma, Fedez, Rkomi e Tommaso Paradiso, ognuno con uno stile diverso ma accomunati da un forte legame con il pubblico.

La puntata ospita anche artisti che stanno vivendo una fase di grande crescita, come Bresh, Ernia, LDA, Aka7even, Mara Sattei, Levante, Ditonellapiaga e Serena Brancale, insieme a volti storici come Marco Masini e Sal Da Vinci, che aggiungono un tocco di esperienza e tradizione.

La varietà degli ospiti permette alla serata di muoversi tra pop, rap, cantautorato e sonorità più sperimentali, creando un flusso continuo che tiene alta l’attenzione dall’inizio alla fine.

La scaletta del 29 aprile: un viaggio tra hit, nuove uscite e sorprese live

La scaletta della prima puntata di Battiti Live Spring 2026 è costruita per offrire un ritmo serrato, con esibizioni che si susseguono senza pause e che mettono in luce la ricchezza della musica italiana del momento. Non viene rivelato l’ordine ufficiale delle performance, ma è chiaro che la serata sarà un susseguirsi di momenti forti, grazie alla presenza di artisti che hanno segnato gli ultimi mesi con singoli di grande successo.

Le esibizioni di Annalisa, Geolier, Emma e Fedez rappresentano alcuni dei momenti più attesi, mentre Rkomi e Tommaso Paradiso porteranno sul palco atmosfere più intime e cantautorali. Accanto a loro, artisti come Noemi, Levante, Mara Sattei, Bresh, Ernia e Luchè offriranno una panoramica completa delle sonorità che stanno dominando radio e streaming.

La presenza di Sal Da Vinci aggiunge un tocco di eleganza e tradizione, mentre i giovani come Sayf, Cioffi e Tredici Pietro portano freschezza e nuove tendenze.

La puntata del 29 aprile apre così una stagione che si preannuncia ricca di musica, energia e sorprese, con un cast complessivo che supera i cinquanta artisti e che accompagnerà il pubblico fino al 13 maggio.