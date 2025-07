Battiti Live: Ilary chiede a Fedez cosa ha al naso, la sua risposta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la seconda puntata di “Battiti Live”, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è assistito a un momento particolare tra Ilary Blasi e Fedez, che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. La conduttrice, sempre diretta e ironica, ha rivolto alcune domande al rapper milanese, tra cui una molto curiosa: “Clara adesso tu vieni da me, mentre Federico… ma che hai fatto al naso?”. Fedez, tranquillo e sorridente, ha risposto: “Eh, per respirare meglio”. La risposta ha suscitato il sorriso di Ilary, che ha replicato: “Ah, per respirare, ok”.

Battiti Live: la scena tra Fedez ed Ilary Blasi

Ma cosa ha spinto la conduttrice a chiedere del naso di Fedez? La scena è nata in modo spontaneo, durante uno scambio di battute dopo l’esibizione di Fedez con Clara. La domanda, apparentemente semplice, ha svelato un gesto recente del rapper: un intervento al naso. La motivazione? Fedez ha spiegato di averlo fatto “per respirare meglio”, evidenziando come spesso anche i personaggi pubblici possano ricorrere a piccoli interventi per migliorare la qualità della vita.

Il momento ha mostrato il lato più spontaneo e divertente del festival, con Ilary che non ha esitato a mettere in imbarazzo ma anche a creare un clima di simpatia tra gli ospiti. La scena, condivisa sui social, ha riscosso numerosi consensi per la sua naturalezza e per la sincerità di Fedez, che ha affrontato senza problemi una domanda poco convenzionale.