Basket Angel, si ricomincia. De Florio: “Subito una partita dura”

Dopo tre settimane di pausa, ricomincia la C Gold Puglia.

Oltre al nuovo anno inizia anche il girone di ritorno, con il suo carico di aspettative e buoni propositi, da non deludere per quanto sarà possibile.

Un’ottima performance con Pallacanestro Molfetta ha suggellato l’ultima di andata, consentendo al team sipontino di ricaricare le batterie in maniera più serena e di guardare al ritorno con qualche certezza in più.

Ora è tempo di pensare e concentrarsi sul primo impegno di campionato di questo 2020: domenica prossima, 5 gennaio, si affronta la lunga trasferta in terra salentina, per incontrare la Pallacanestro Lupa Lecce.



“Domenica inizia il girone di ritorno – commenta Coach Roberto De Florio – e iniziamo subito con una partita dura e su un campo importante. Penso che Pallacanestro Lupa Lecce sia una squadra in ripresa. Nonostante la battuta d’arresto con Monopoli all’ultimo turno, sta risalendo la china e, con ogni probabilità, dirà la sua in questa seconda parte di campionato. Arriviamo a questo appuntamento importante dopo aver fatto un girone di andata non proprio brillante, per tante vicissitudini che ci hanno interessato. Ma la squadra, prima della sosta natalizia, ha dimostrato un enorme impegno, mostrato già nel match con Castellaneta e culminato poi con la vittoria su Molfetta”.

“Ad oggi ci sono tutti i presupposti – prosegue l’allenatore della Silac Angel Manfredonia – per affrontare il girone di ritorno con il piede giusto e la giusta concentrazione. Il campionato ci sta insegnando che nessun match va sottovalutato, è un campionato molto livellato e ogni campo ha le sue difficoltà. Io spero di iniziare bene, così i valori della mia squadra potranno emergere appieno. In questa andata siamo stati anche molto sfortunati, è vero che siamo in zona Playout, ma la zona PlayOff è a soli due punti”.

“Tornando a domenica, – conclude Coach De Florio – noi faremo di tutto per portare a casa il risultato, è un match tutto da giocare. L’avversario è agguerrito e farà di tutto per capitalizzare anche questo match per ritornare in alto in classifica. Ma noi siamo pronti a dire la nostra”.

Non resta che dare appuntamento a domenica 5 gennaio al Palazzetto “G. Ventura” in Piazza Palio a Lecce. Arbitri dell’incontro i sigg.: Aldo Procacci di Corato (primo arbitro) e Cosimo Grieco di Matera (secondo arbitro). Palla a due alle ore 17:30.

