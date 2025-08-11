[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”Basilica di Siponto chiusa prima dell’orario dell’orario indicato, che dispiacere”

Sono una manfredoniana che, purtroppo, vive al Nord. In questi giorni sono tornata a casa e ho voluto visitare la Basilica di Siponto insieme a parenti e amici.



Sul sito ufficiale avevamo letto che l’ultimo ingresso era previsto mezz’ora prima della chiusura, alle 19:30. Ma, con grande sorpresa (e amarezza), alle 18:50 ci hanno detto che era “troppo tardi” e hanno chiuso l’accesso.



Noi eravamo in 5, ma fuori c’erano almeno altre 6 o 7 persone nella stessa situazione.

Mi chiedo: come può la mia città crescere e valorizzarsi se, proprio in estate, con i turisti presenti, si chiude la porta alla nostra Storia?



Che dispiacere tornare e trovare ancora questa mancanza di accoglienza.