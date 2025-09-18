Barletta, Poliziotti sventano un furto di autovettura: 4 i responsabili in fuga

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la consueta routine di controllo notturno, l’equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta ha intercettato quattro malfattori intenti a cercare di rubare un auto parcheggiata in quella zona.

Secondo le ricostruzioni, due di loro cercavano di armeggiare sull’autovettura mentre gli altri due erano a bordo dell’Audi utilizzata come veicolo per la fuga.

Tre dei quattro individui sono fuggiti in tempo a bordo dell’autovettura, mentre il quarto è riuscito a seminare la pattuglia a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Nel tentativo di inseguire e fermare i malfattori, i poliziotti si sono posizionati con la pattuglia in una zona più avanzata in modo da fermare i delinquenti; questi ultimi però, hanno percorso la strada a tutta velocità travolgendo completamente il mezzo delle forze dell’ordine.

Entrambi i poliziotti sono stati trasportati al Pronto Soccorso e hanno riportato lievi traumi, mentre l’auto di servizio è fuori uso a causa dei seri danni riportati.

Le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili.