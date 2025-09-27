[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barletta, Pizzulli: “A Manfredonia con convinzione”

Le parole dell’ex tecnico del Martina, Massimo Pizzulli, prima della gara di Manfredonia del suo Barletta raccolte da BarlettaWeb24.

“Il Manfredonia me lo aspetto ostico, è una partita a cui i tifosi del Manfredonia tengono. Ci auguriamo di regalare una vittoria ai nostri tifosi, giocheremo contro una squadra in salute. Bisognerà sbagliare poco, non ci possiamo permettere di commettere errori. Solo attaccando con più convinzione possiamo far girare la ruota dalla nostra parte. Giambuzzi? Mi dà una grande mano sia come terzino che come esterno alto, mi piace molto perchè mette palloni più tesi per le punte. In questo periodo stiamo valutando tutto prima di fare delle scelte”.

Anche uno dei pochi a salvarsi del Barletta, in questo inizio di stagione, Crocifisso Cancelli, ha parlato della gara di Manfredonia.

“Il gol è la cosa più importante che in questo momento ci manca. Dobbiamo continuare così perchè solo nel secondo tempo a Sarno non si è fatto bene. Ricordo bene l’inizio a Brindisi, non era stato facilissimo. Non siamo preoccupati, non ho mai visto una squadra vincere il campionato dopo quattro giornate. Con tutto il rispetto per le altre squadre abbiamo affrontato praticamente solo club che puntano a vincere. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, ci manca un pizzico di fortuna non ci nascondiamo. La curva ha riconosciuto il nostro impegno dopo Francavilla, è un peccato non averli a Manfredonia. Sappiamo di avere alle spalle tutta una città che non può recarsi in trasferta, un motivo per fare qualcosa in più”.