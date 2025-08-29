Barletta, galli presi a calci e lanciati da tre ragazzi: orrore al Parco dei Salici
Una donna ha assistito all'accaduto e ripreso il tutto con un video, prima di essere quasi aggredita dai delinquenti.
Episodio di tremenda violenza accaduto nel pomeriggio di Venerdì 29 Agosto in quello che dovrebbe essere un luogo destinato a giochi, socialità e divertimento: al Parco dei Salici di Barletta, infatti, tre ragazzi hanno preso di mira due galli lì presenti colpendoli ripetutamente con calci.
Una donna ha assistito alla scena ed è quasi rimasta fisicamente coinvolta, poiché aggredita verbalmente da uno dei giovani che, non appena accortosi di essere ripreso, le ha strappato il telefono di mano scaraventandolo poi a terra.
Immediatamente allertate le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto insieme a dei volontari che hanno recuperato e sottoposto alle cure i due galli, prima di trasferirli all’ENPA di Barletta.
L’episodio è stato poi documentato sui social proprio dalla volontaria dell’ENPA di Barletta Annarita Distasote, e sino ad ora non si hanno notizie dei tre ragazzi coinvolti nella vicenda.