Barletta, galli presi a calci e lanciati da tre ragazzi: orrore al Parco dei Salici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodio di tremenda violenza accaduto nel pomeriggio di Venerdì 29 Agosto in quello che dovrebbe essere un luogo destinato a giochi, socialità e divertimento: al Parco dei Salici di Barletta, infatti, tre ragazzi hanno preso di mira due galli lì presenti colpendoli ripetutamente con calci.

Una donna ha assistito alla scena ed è quasi rimasta fisicamente coinvolta, poiché aggredita verbalmente da uno dei giovani che, non appena accortosi di essere ripreso, le ha strappato il telefono di mano scaraventandolo poi a terra.

Immediatamente allertate le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto insieme a dei volontari che hanno recuperato e sottoposto alle cure i due galli, prima di trasferirli all’ENPA di Barletta.

L’episodio è stato poi documentato sui social proprio dalla volontaria dell’ENPA di Barletta Annarita Distasote, e sino ad ora non si hanno notizie dei tre ragazzi coinvolti nella vicenda.