Bari, tragedia nella notte di Halloween: 25enne travolto sulla SS16

Episodio drammatico consumatosi nella notte di Venerdì 31 Ottobre a Bari, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto sulla Strada Statale 16, in direzione Foggia.

Il 25enne si era fermato lungo la tangenziale per soccorrere un veicolo che aveva sbandato sulla carreggiata a causa della pioggia caduta nelle ore precedenti.

Il ragazzo in questione, Cosimo Magro, era sceso dall’auto per aiutare gli occupanti della 500 bloccata e per posizionare il triangolo di emergenza quando è stato colpito in pieno da un altro veicolo che probabilmente cercava di schivare l’auto in sosta.

I soccorsi, giunti sul posto immediatamente, hanno trasportato in ospedale Magro e un suo amico, con quest’ultimo che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Per il 25enne invece, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato violentissimo e il decesso è avvenuto alle 5 di questa mattina.

Il conducente dell’auto che ha travolto Magro si è fermato poco più avanti ed è stato sottoposto a test per alcol e droga; è indagato per omicidio stradale e la sua posizione resta al vaglio della Procura di Bari.