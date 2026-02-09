Bari si accende con Geolier: il rapper napoletano protagonista dell’Oversound Music Festival

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bari entra ufficialmente nella mappa dei grandi eventi live del 2026: Geolier sarà in concerto il 4 luglio all’Arena del Levante, tappa pugliese del suo appena annunciato «Summer Festival Tour 2026», che toccherà le principali città italiane. L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’Oversound Music Festival, rassegna ormai consolidata che porta sul palco i nomi più influenti della scena musicale contemporanea.

Il concerto barese arriva in un momento di grande slancio per l’artista napoletano, reduce dal debutto al primo posto della classifica album FIMI/NIQ con il suo ultimo lavoro in studio, Tutto è possibile. Il disco, certificato disco d’oro in appena sette giorni, ha inoltre monopolizzato l’intera Top 10 dei singoli, confermando la capacità di Geolier di dettare tendenze e conquistare il pubblico su scala nazionale.

Geolier, tra i principali esponenti della scena urban italiana, ha costruito negli anni un’identità musicale riconoscibile, capace di coniugare testi intensi e melodie catchy. Il Summer Festival Tour 2026 promette di essere un concentrato di energia, con performance live ricche di hit, collaborazioni e sorprese per i fan.

I biglietti per l’evento del 4 luglio sono già disponibili, e le premesse fanno pensare a una serata sold out, in cui Bari diventerà centro pulsante della musica italiana, confermando il suo ruolo come città protagonista della cultura live